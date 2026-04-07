Ultra personalización: la tendencia que redefine el lujo en la hotelería

El lujo ya no se mide en mármol, sino en atención. Durante décadas, el mayordomo de hotel fue un símbolo de sofisticación clásica: discreto, impecablemente vestido y siempre disponible para deshacer una maleta o servir una bebida. Hoy, esa figura evoluciona hacia algo mucho más cercano y sofisticado a la vez.

La tendencia que distintos analistas de hospitalidad denominan “mayordomo 2.0” redefine el rol tradicional. Ya no se trata solo de un asistente formal, sino de un anfitrión informado que conoce los hábitos del huésped, anticipa necesidades y coordina cada detalle de la experiencia.

Según el Virtuoso Luxe Report 2026, el 45 % de los agentes de viajes de lujo reporta un aumento en la demanda de experiencias ultra lujosas, definidas por una personalización absoluta. En ese contexto, el mayordomo se convierte en el hilo invisible que conecta todos los servicios del hotel.

Anticipar antes que responder

La diferencia clave del mayordomo contemporáneo es la anticipación. Antes de la llegada del huésped, el equipo ya investigó preferencias, rutinas y pequeños detalles personales.

El resultado puede ser tan sutil como encontrar la bebida favorita esperándolo en la suite o tan elaborado como conseguir una reserva imposible en el restaurante más solicitado de la ciudad.

En algunos hoteles del mundo, el servicio incluye desde preparar la chimenea en una noche fría hasta organizar actividades personalizadas para niños en la habitación. El objetivo es simple: que cada gesto parezca natural, casi inevitable.

En lugar de interactuar con múltiples departamentos —concierge, room service o recepción— el huésped se comunica con una única persona que coordina todo. Un mensaje basta para organizar una cena privada, planificar una salida cultural o resolver cualquier detalle de la estadía.

El mayordomo 2.0 funciona así como curador de la experiencia completa, combinando hospitalidad, conocimiento local y una red de contactos que permite resolver incluso los pedidos más inusuales.

El modelo porteño

Durante décadas el servicio de mayordomo fue un símbolo de los grandes hoteles europeos, pero también forma parte de la experiencia de lujo en varios destinos de América Latina.

En Buenos Aires, Park Tower, a Luxury Collection Hotel, refleja esta evolución a través de un servicio de mayordomo disponible las 24 horas, diseñado para acompañar cada momento de la estadía con un nivel de atención profundamente personalizado.

“Asistimos al huésped en todo lo que necesite: pedidos de lavandería, lustrado de zapatos, coordinación del servicio de limpieza, entrega de atenciones por aniversario o casamiento”, explican desde el equipo de butlers del hotel.

La descripción condensa, en apariencia, gestos cotidianos; pero detrás de cada uno hay una lógica mayor. “La idea es hacer un seguimiento personalizado, siendo el nexo entre el huésped y el resto de los departamentos”, agregan.

Esa figura de enlace es, precisamente, lo que distingue la propuesta. Cuando se le pregunta al equipo cuál es la principal ventaja para quien tiene un butler a disposición, la respuesta es contundente: “El seguimiento que tiene el huésped durante toda su estadía”.

No se trata de resolver pedidos puntuales, sino de construir una experiencia continua, donde cada detalle -por mínimo que parezca- es parte de un relato mayor.

La suite más grande

Entre los espacios más emblemáticos del hotel se encuentra la Suite St. Regis, considerada la suite hotelera más grande de Argentina, con 380 metros cuadrados que ocupan todo el piso 23, garantizando máxima privacidad.

El acceso se realiza mediante ascensor exclusivo y entrada privada, y su interior combina elegancia clásica con piezas únicas: decoración Louis XV francesa, muebles ingleses de alta gama y una cuidada colección de antigüedades europeas y argentinas.

La suite cuenta con tres habitaciones, amplios salones y áreas de recepción, además de baños de mármol con hidromasaje y ventanas insonorizadas que enmarcan vistas panorámicas de Buenos Aires y del Río de la Plata, un escenario que a lo largo de los años ha recibido a presidentes, miembros de la realeza y artistas internacionales.

En ese contexto, el mayordomo no es simplemente un servicio adicional: es el anfitrión que da continuidad a esa tradición de hospitalidad personalizada. El mayordomo 2.0 encarna precisamente esa filosofía: hospitalidad intuitiva, discreta y profundamente personal.

