Drástica amenaza de Trump: “Toda una civilización morirá esta noche”

Ataques aéreos golpearon dos puentes y una estación de tren en Irán este martes, y funcionarios de la nación islámica instaron a los jóvenes a formar cadenas humanas para proteger centrales eléctricas, mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que “toda una civilización morirá esta noche” si Teherán no cumple su último plazo para reabrir el crucial estrecho de Ormuz.

De acuerdo a lo reseñado por AP, Estados Unidos también atacó objetivos militares la isla de Jarg, un importante centro petrolero iraní.

Fue el segundo golpe a la isla, dado que al inicio de la guerra, las fuerzas estadounidenses atacaron defensas antiaéreas, un sitio de radar, un aeropuerto y una base de aerodeslizadores allí, según un análisis satelital del Institute for the Study of War y el Critical Threats Project del American Enterprise Institute.

Vale mencionar que Trump ha extendido repetidamente plazos anteriores, pero sugirió que el fijado para las 8 de la noche de Washington era definitivo, y el lenguaje empleado por ambos lados alcanzó un punto álgido que dejó a los iraníes en vilo.

En concreto, el líder republicano amenazó con destruir todas las centrales eléctricas y puentes de Irán si Teherán no permite que el tráfico se reanude por completo en el estrecho, por el que en tiempos de paz pasa una quinta parte del petróleo mundial.

“Toda una civilización morirá esta noche, para no regresar nunca” , bramó Trump, aunque mantenía abierta la posibilidad de una salida, al decir que “tal vez algo revolucionariamente maravilloso pueda suceder”.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, publicó en X que 14 millones de iraníes habían respondido a campañas de los medios estatales y mensajes de texto instando a la gente a ofrecerse como voluntaria para luchar —y dijo que se uniría a ellos— , mientras un general de la Guardia Revolucionaria instó a los padres a enviar a sus hijos a cubrir puestos de control.

More than 14 million proud Iranians have so far registered to sacrifice their lives to defend Iran. I too have been, am, and will remain devoted to giving my life for Iran. https://t.co/B9GBHAAEMu — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) April 7, 2026

Mientras tanto, la Guardia Revolucionaria advirtió que Irán “privará a Estados Unidos y a sus aliados del petróleo y el gas de la región durante años” y ampliará sus ataques en toda la región del Golfo Pérsico si Trump cumple su amenaza.

