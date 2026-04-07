Comemos 10 millones de empanadas diarias: ¿Cuál es la más elegida?

Cada 8 de abril, la empanada tiene su propia celebración. Y no es casual: en Argentina no solo es un clásico indiscutido, sino también uno de los alimentos más elegidos a lo largo y ancho del país. Ya sea como entrada, compañera infaltable de una pizza o protagonista absoluta de la mesa, su presencia atraviesa generaciones, regiones y costumbres.

El dato que... ¿sorprende?

Según cifras informadas por APYCE (la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina), en nuestro país se consumen alrededor de 10 millones de empanadas por día. Lejos de ser una cifra exagerada, surge de un estudio realizado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que analizó la venta de tapas a nivel industrial.

El resultado: cada argentino utiliza en promedio unas 50 tapas al año. Si a eso se le suma la producción hogareña, la elaboración propia de las pizzerías y casas de empanadas, el número escala hasta cifras verdaderamente impactantes.

Pero el fenómeno no es solo local. APYCE resalta que la empanada se posiciona entre los cinco alimentos más consumidos en Argentina, ocupando el tercer lugar. Incluso, plataformas de delivery la ubican como el segundo plato más pedido, solo detrás de la pizza.

El ranking de las favoritas

En cuanto a preferencias, los argentinos según indica APYCE tienen sus elecciones bien marcadas. Las empanadas de “carne suave” se coronan en el primer lugar del podio con un 20 % de preferencia, seguidas de cerca por las de “jamón y queso” en segundo lugar con un 19 % (una mínima diferencia).

En tercer lugar se ubican las empanadas de “pollo” con un 11 % de votos. Y en cuarto lugar, se encuentran las empanadas de “carne a cuchillo” con un 10 por ciento.

Están seguidas de las de “humita” con un 7 %, las de “verdura” con un 6 % y las de “roquefort con jamón”, “carne picante” y “capresse” con un 5 % de preferencia cada una.

Por último, las empanadas de “cebolla”, “calabaza” y “cheese burger” fueron elegidas por el 4 % de los argentinos.

Más allá de los porcentajes, lo cierto es que cada provincia defiende su estilo: la tucumana, la salteña, la santiagueña… cada una con su identidad, su técnica y su fanatismo.

De tradición a industria global

El reconocimiento internacional también acompaña este fenómeno. La prestigiosa guía gastronómica Taste Atlas ubicó a la empanada tucumana como la mejor del mundo dentro de su ranking global de variedades, destacándola por su equilibrio entre tradición, técnica y sabor. Con una calificación de 4,4 sobre 5, se posicionó por encima de estilos de distintos países, consolidándose como una de las preparaciones más representativas de la gastronomía argentina a nivel internacional.

El crecimiento del consumo también impulsó una evolución en la producción. Hoy existen fábricas capaces de elaborar entre 80.000 y 120.000 empanadas diarias, gracias al desarrollo de maquinaria específica: amasadoras, laminadoras, cortadoras de tapas y armadoras automáticas.

Este avance no solo abastece la demanda interna, sino que acompaña la expansión internacional. La empanada argentina ya tiene presencia en ciudades de España, Portugal, Brasil, República Checa, Dinamarca, Alemania, Nueva Zelanda, Reino Unido, Estados Unidos & Francia, entre muchos otros destinos, consolidándose como un producto en pleno auge global.

De hecho, basta con buscar “empanadas argentinas” en plataformas digitales para comprobar que el fenómeno trasciende fronteras y sigue creciendo.

Un clásico que se disfruta sin reglas

Al horno o fritas, con repulgue perfecto o caseras, hay tantas formas de comer empanadas como gustos en el país. Y como dice el saber popular, hay una regla no escrita que muchos conocen: las más jugosas se disfrutan con las piernas abiertas… por si el relleno decide hacerse notar.

En el marco del Día Internacional de la Empanada, celebramos una historia que combina tradición, identidad y proyección global. Nacida de recetas transmitidas de generación en generación y enriquecida por la diversidad regional, la empanada se consolidó como uno de los grandes emblemas de la cultura gastronómica argentina y una expresión capaz de trascender fronteras y conectar culturas.

En este proceso de crecimiento y posicionamiento internacional, APYCE cumple un rol clave: impulsa, protege y promueve este patrimonio culinario, trabajando activamente para jerarquizar la calidad, profesionalizar el sector y potenciar su reconocimiento en el mundo. Así, la empanada argentina no solo se expande, sino que se proyecta como un producto distintivo, con identidad propia, dentro del escenario gastronómico global.

En su día, la consigna es simple: elegir las favoritas, compartir y celebrar uno de los grandes íconos de la gastronomía argentina.