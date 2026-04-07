Acuerdo clave para la gestión estratégica del arbolado y el cinturón hortícola de La Plata

El intendente de La Plata, Julio Alak, mantuvo una reunión de trabajo con el decano de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), el ingeniero forestal Gabriel Keil, en la que se acordó avanzar en la elaboración de un convenio marco para el trabajo conjunto entre el Municipio y la casa de altos estudios.

“Este convenio nos va a permitir planificar a largo plazo y tomar decisiones basadas en un trabajo articulado con la universidad, para construir una ciudad más ordenada y sustentable”, destacó el alcalde.

Por su parte, la autoridad académica sostuvo que “se avanzó en generar un convenio marco para trabajar de forma articulada entre la facultad en particular y la universidad en general con el Municipio”, y agregó que la institución podrá aportar “el conocimiento y los profesionales en cada área”.

Durante el encuentro, las autoridades abordaron una amplia agenda vinculada al arbolado, el desarrollo del bosque urbano, el fortalecimiento del cinturón hortícola, el manejo del agua y las posibilidades de construcción en madera, entre otros ejes estratégicos.

Como resultado, se definió impulsar un acuerdo que permita articular acciones entre el Municipio, la facultad y la universidad con el objetivo de planificar y gestionar estas políticas públicas.

El convenio

Prevé la conformación de una mesa de trabajo y el desarrollo de un plan integral del bosque urbano. En este marco, la UNLP aportará conocimiento técnico y profesionales, mientras que junto al Municipio se avanzará en la planificación conjunta de actividades, la transferencia tecnológica y la participación comunitaria.

Entre las líneas de acción, se destacó la importancia de generar instancias de formación y concientización, como talleres sobre poda, elección de especies y manejo adecuado del arbolado, promoviendo procedimientos profesionales y sustentables en el espacio público.

Además, se planteó la intervención conjunta en espacios de incumbencia compartida como el Paseo del Bosque y el Bioparque, así como el fortalecimiento del vivero municipal para potenciar el arbolado urbano.

Aprovechamiento de la madera

Fue otro de los ejes abordados, con iniciativas como la producción de paneles para viviendas, la creación de pellets a partir de residuos y la creación de un centro tecnológico orientado a la fabricación de muebles, con la posibilidad de impulsar cooperativas de trabajo.

Cordón verde

En relación al cinturón hortícola, se avanzó en la necesidad de analizar la instalación y el manejo de huertas e invernáculos, así como la generación de mecanismos de ordenamiento y control con participación conjunta entre el Municipio y la UNLP y la capacitación de cooperativas para fortalecer la fábrica de alimentos de la universidad.

Finalmente, se acordó trabajar de manera articulada en el diseño urbano de la ciudad, incorporando criterios técnicos en la selección de especies para nuevas intervenciones, como las ramblas, y consolidando una planificación sustentable basada en el conocimiento científico.