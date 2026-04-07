La Trova Rosarina, 45 años después… otra vez en La Trastienda

A 45 años de sus presentaciones en la histórica y original Trastienda de Thames y Gorriti, La Trova Rosarina vuelve al lugar donde todo comenzó, aunque esta vez en la remozada sede de San Telmo.



Hace 45 años Juan, Silvina. Rubén, Fander, Adrián y Fabián se presentaban, con mucha fe en su creatividad, por primera vez en Buenos Aires, toda una experiencia para los rosarigasinos.

“En aquellos años era difícil hacer cosas, hacer arte, sentirse libre, claro, la dictadura estaba presente en todo acosándonos e intentando cortarnos las alas… pero la historia, las bestialidades imperdonables de quienes nos gobernaban y la fuerza de quienes no bajaron los brazos nos tenían preparada una acción liberadora y maravillosa, la vuelta a la democracia”, dicen los músicos, quienes en esta seguidilla de presentaciones estarán acompañados por Lito Vitale.

La Trova Rosarina ha sido la banda de sonido de aquel tiempo en que empezamos a volver a creer. Jóvenes llenos de talento y poesía que sortearon todas las trampas que la dictadura les tendía para crear su propia música, emergieron desde los sótanos de Rosario para contagiar esa imparable energía de música y luz hacia todo el país.

¡Ellos eran el futuro! Hoy queremos escucharlos para volver a soñar otro futuro, el futuro hoy, siempre con más libertad, pero libertad de la buena…

Celebrar la música

De la mano del maestro Lito Vitale -otro enorme referente de la música de aquella época y de hoy- celebramos la música, la vida y este nuevo encuentro con las canciones y las voces que volverán a emocionarnos.

La trova sigue siendo una usina de talento y creatividad y la cita es el 30 de abril y el 1, 2, 3 y 4 de mayo, con entradas vía Passline, la web de La Trastienda o en la boletería de la sala, Balcarce 460.