¿Cuál es el primer lácteo argentino con sello de origen?

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación aprobó, mediante la Resolución N° 31/2026, la Indicación Geográfica “Queso de Tafí del Valle”, un reconocimiento que convierte a este producto tucumano en el primer queso argentino en obtener un sello oficial de origen.

Con este paso, Argentina amplía su mapa de alimentos con identidad territorial y refuerza una estrategia orientada a posicionar productos diferenciados en los mercados.

La medida, protege el nombre del producto, certifica su vínculo con el territorio y habilita el uso del sello IG, una herramienta clave para diferenciar alimentos y agregar valor en origen.

El nuevo reconocimiento incorpora al queso producido en Tafí del Valle y El Mollar al sistema nacional de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, Ley 25.380, que ya distingue a productos como la yerba mate, el cordero patagónico, el salame de Tandil, el aceite de oliva de Mendoza y de San Juan y el té argentino, entre muchos otros.

¿Cómo es este manjar?

En este marco, el Queso de Tafí del Valle se destaca por su perfil sensorial equilibrado, con notas lácticas, matices de manteca y oliva, y una textura firme lograda a partir de un proceso de maduración mínimo de 30 días. Se comercializa en hormas cilíndricas de entre 0,5 y 3 kilos, con corteza natural y masa compacta.

Se trata de un sello con impacto global. A nivel mundial, las indicaciones geográficas se consolidan como una de las herramientas más relevantes para proteger y valorizar alimentos vinculados a su origen. Además de resguardar la reputación de los productos, estos sellos forman parte de acuerdos comerciales entre países y bloques, donde su reconocimiento mutuo facilita el acceso a mercados y fortalece la competitividad.

Expansión

En ese contexto, la nueva incorporación del Queso de Tafí del Valle no solo representa un avance para Tucumán, sino también un paso más en la estrategia de Argentina para posicionar alimentos con identidad en el escenario internacional.

Con esta nueva medida ya suman ocho IG reconocidas desde el inicio de la gestión, lo que constituye un récord de certificaciones dado que tenían hasta el momento un promedio de una por año (desde diciembre de 2010 a noviembre de 2024 se obtuvieron 15 reconocimientos).