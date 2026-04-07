Alerta naranja: Denuncian 240 despidos en el SMN y hablan de un “apagón meteorológico”

El SMN atraviesa una delicada situación tras el despido de 240 trabajadores, lo que representa más del 25 % de su planta, y ya se habla de un “apagón meteorológico” que afectaría la emisión de pronósticos y alertas en todo el país.

Los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional denunciaron que las cesantías se concretarían el próximo viernes y afectarían tanto a la sede central como a estaciones meteorológicas en todo el país.

Paro total y riesgo de apagón meteorológico

Como respuesta a los despidos, el personal inició un paro total de actividades y advirtió por el riesgo de un “apagón meteorológico”.

De profundizarse la medida de fuerza, podría interrumpirse la emisión de pronósticos, alertas tempranas y datos clave para distintos sectores.

Por el momento, el conflicto ya impacta en el funcionamiento del organismo y podría agravarse en las próximas horas.

Impacto en la aviación y el agro

Desde el sector alertaron que la falta de información meteorológica pone en riesgo la seguridad aeronáutica, ya que el SMN es el organismo oficial encargado de brindar datos para la aviación comercial.

Además, advirtieron que también se vería afectada la producción agropecuaria, que depende de los reportes climáticos para la toma de decisiones.

Un ajuste con impacto federal

El recorte tendrá alcance en todo el país: 130 trabajadores pertenecen a estaciones meteorológicas distribuidas en distintas provincias, mientras que otros 110 cumplen funciones en la sede central ubicada en la Ciudad de Buenos Aires.

¿Qué puede pasar con el SMN?

Si el conflicto no se resuelve, podría producirse una interrupción en los servicios meteorológicos oficiales, afectando áreas clave como el transporte aéreo, el agro y la prevención de eventos climáticos extremos.