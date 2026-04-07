La Plata: Alak designó a Matías Remes Lenicov como subsecretario de Hacienda y Finanzas

El intendente de La Plata, Julio Alak, designó a Matías Remes Lenicov como nuevo subsecretario de Hacienda y Finanzas durante un encuentro realizado este martes en el Salón de los Acuerdos del Palacio Municipal.

La designación forma parte de una serie de cambios en el gabinete económico impulsados por la gestión local.

Reestructuración en Hacienda

En este contexto, Sebastián Omar Genatti asumió como secretario de Hacienda y Finanzas, lo que derivó en la incorporación de Remes Lenicov en la subsecretaría del área.

Desde el municipio señalaron que las modificaciones responden a una reestructuración del esquema de autoridades superiores del área económica comunal.

Quién es Matías Remes Lenicov

Matías Remes Lenicov es licenciado en Economía por la Universidad Católica de La Plata (UCALP) y magíster en Políticas de Desarrollo Económico por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Se desempeña como docente de grado en la UCALP y de posgrado en la UNLP y la Universidad Nacional de Quilmes. Además, es autor de libros y artículos especializados en economía.

Trayectoria en la gestión pública

Inició su carrera en 2004 en la Unidad de Coordinación con Organismos Multilaterales de Crédito (UCO) del Ministerio de Economía bonaerense.

Desde 2009 integró equipos técnicos en esa cartera, donde participó en la elaboración de la Programación del Desarrollo Territorial de la provincia de Buenos Aires.

Entre 2020 y 2026 fue director provincial de Control de Gestión Portuaria en el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense.

También se desempeñó como subsecretario de Promoción de Inversiones Productivas en la Municipalidad de Florencio Varela.

Los cambios en el área de Hacienda y Finanzas forman parte de una estrategia del intendente Julio Alak para reorganizar el gabinete económico y fortalecer la gestión en la ciudad de La Plata.