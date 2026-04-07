La advertencia de Kicillof sobre Milei y el fantasma de Martínez de Hoz

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este martes de una charla abierta con alumnos de 5º y 6º año del Colegio Nacional de La Plata sobre las políticas económicas aplicadas durante la última dictadura cívico-militar.

“Si uno compara el programa de Martínez de Hoz con el actual puede comprobar que no hay muchas diferencias: el objetivo es la transferencia y la concentración de recursos en beneficio de unos pocos”, afirmó Kicillof.

Críticas a la dictadura y al presente

Kicillof recordó que la última dictadura utilizó políticas represivas para imponer su modelo económico y distribuir la riqueza de manera injusta: salarios y jubilaciones cayeron, presupuestos en salud y educación fueron recortados, y se restringieron derechos y oportunidades de futuro.

“El ataque a la ciencia y la educación pública no es casual: busca desindustrializar por completo a la Argentina”, añadió.

El país en disputa según Kicillof

El gobernador señaló que está en juego el tipo de país que se quiere: uno primario, precario y dependiente, o uno con trabajo, ciencia y educación pública y gratuita.

“El negacionismo intenta ocultar la verdad, pero los jóvenes mantienen viva la memoria, como quedó demostrado el último 24 de marzo con plazas colmadas en todo el país”, concluyó.

Participantes de la charla

Estuvieron presentes el ministro de Economía, Pablo López; el intendente de La Plata, Julio Alak; el dirigente Federico Storani; la investigadora del CONICET Victoria Basualdo; el presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Galland; la directora del Colegio Nacional de La Plata, Ana María García Munitis; docentes e integrantes de la comunidad educativa