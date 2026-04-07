Condena a un exfiscal por plantar pruebas falsas en el robo a la casa de Sergio Massa

El Juzgado en lo Correccional N° 6 de San Isidro dictó la sentencia contra Carlos Washington Palacios, Tomás Ángel Pérez Bodria, Esteban Mauricio Español y César Emiliano Jaunarena, quienes actuaron de manera coordinada para favorecer a Alcides Gorgonio Díaz, ya condenado por el asalto a la vivienda de Sergio Massa en Tigre, un hecho ocurrido en 2013.

El fallo, firmado por el juez Hernán Sergio Archelli, determinó que los acusados intentaron debilitar la validez de las pruebas originales mediante la introducción de información falsa en el expediente.

La manipulación judicial

Entre fines de 2014 y comienzos de 2015, Carlos Washington Palacios utilizó una denuncia por amenazas presentada por Jaunarena para desviar la investigación hacia procedimientos policiales en lugar del origen de las intimidaciones.

Los abogados implicados orientaron al testigo para incorporar datos falsos, como la supuesta incautación de una suma mayor de dinero y la presencia de una persona ajena con un bolso, circunstancias que fueron descartadas por la prueba judicial.

Antecedentes de Palacios

El exfiscal había sido removido de su cargo en el año 2019 tras un jury que concluyó que había incumplido sus deberes funcionales y actuado fuera de los límites de su competencia.

Se metieron con mi familia. Intentaron ensuciar la verdad y terminaron CONDENADOS.

El fiscal destituido Washington Palacios, los abogados Tomás Pérez Bodria y Esteban Español y el falso testigo César Jaunarena armaron una mentira para torcer una causa.

La justicia tarda pero… — Malena Galmarini (@MalenaGalmarini) April 7, 2026

Penas y resolución final

El juez consideró la gravedad institucional de los hechos y dispuso para Palacios, 6 años de prisión y 12 de inhabilitación profesional; para los abogados implicados, 5 años de cárcel e igual período de inhabilitación. En tanto, el testigo recibió una sentencia de 4 años de prisión.

Malena Galmarini celebró la resolución judicial en redes sociales: “Intentaron ensuciar la verdad y terminaron condenados”, destacando el cierre de un largo proceso marcado por intentos de distorsionar los hechos.

El robo a la casa de Massa en 2013

El asalto en la casa de quien por ese entonces era precandidato a diputado nacional del Frente Renovador fue cometido en la tarde del 20 de julio de 2013, cuando un ladrón armado irrumpió en la casa del intendente y disparó contra una cámara de seguridad, sin advertir que era grabado por otra.

El delincuente, Alcides Gorgonio Díaz, aprovechando que no estaban los habitantes de la casa, se llevó una importante suma de dinero, efectos de valor, documentaciones de la familia y dos penn drives con importantes archivo.

Al día siguiente, la policía allanó la casa del mencionado prefecto, ubicada en el barrio Los Troncos, sobre la ruta 197, y la de un familiar en la calle Florida al 1200, de Rincón de Milberg.