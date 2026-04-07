De Córdoba al mundo: Los Caligaris afianzan su presente internacional

Los Caligaris atravesaron un gran momento en México, en medio de una gira que volvió a confirmar el vínculo que la banda construyó con sus fans locales a lo largo de los años. Con shows en Veracruz, Cuernavaca, Tlaxcala, Querétaro, Toluca y Juárez, el grupo cordobés dio una serie de presentaciones donde la respuesta del público se repitió en cada parada.

Lejos de ser una plaza más, México funciona desde hace tiempo como una segunda casa para la banda: el recibimiento en cada ciudad, el cariño y la expectativa con la que los esperan terminan de darle forma a un vínculo que se renueva en cada visita.

Durante la gira, también hubo momentos destacados, como lo ocurrido en Toluca, donde Olivida Wild se sumó al show para interpretar la canción “Razón” junto a la banda, en uno de los cruces más celebrados de la noche.

En paralelo a este presente, Los Caligaris estrenaron recientemente una nueva canción junto a Justo, de Silvestre y La Naranja, que obtuvo una muy buena respuesta de parte de ambos fanáticos y una muy buena repercusión en todas las plataformas digitales.

Este lanzamiento forma parte del próximo disco de Los Caligaris , actualmente en proceso, y se suma a una serie de estrenos recientes que marcan una etapa de renovación artística para la banda cordobesa. En los últimos meses, el grupo viene presentando canciones que amplían su universo sonoro y consolidan su búsqueda de nuevos cruces.

Además, próximamente saldrán más adelantos de su próximo disco a la luz y se preparan para el concierto del 26 de junio en Perú, en el Centro de Convenciones, Barranco.

