La diputada Priscila Minnaard exige informes por el aumento del 120% en el boleto de la Línea 319

La diputada de la Unión Cívica Radical, Priscila Minnaard, pidió explicaciones al Ejecutivo bonaerense por el fuerte aumento del boleto de la Línea 319 en Coronel Rosales, que en los últimos días superó el 120%.

Un aumento que genera polémica

Desde el 1 de abril, el boleto de la Línea 319 —operada por la empresa El Villarino— pasó de $1.845 a $4.191, lo que representa una suba que impacta de lleno en trabajadores, estudiantes y vecinos que utilizan el servicio a diario.

Se trata de una línea clave para la conectividad del distrito, utilizada de forma cotidiana por cientos de usuarios.

El proyecto de Priscila Minnaard

Ante este escenario, Priscila Minnaard presentó un proyecto para que el Gobierno provincial informe en detalle cómo se definió el incremento.

El pedido incluye precisiones sobre el cuadro tarifario, la metodología de cálculo, los costos contemplados y los subsidios que recibe la empresa prestataria.

Dudas sobre el cálculo de la tarifa

Según planteó la legisladora, el aumento no se corresponde con los mecanismos habituales de actualización en la provincia de Buenos Aires.

“El esquema vigente está vinculado a la variación del IPC más un adicional porcentual, lo cual no permite explicar razonablemente un incremento de esta magnitud en un único período”, señalan los fundamentos de la iniciativa.

Además, advirtió que los cuadros tarifarios oficiales no coincidirían con los valores actualmente aplicados en el servicio.

Impacto en los usuarios y pedido de transparencia

El aumento del boleto en la Línea 319 generó preocupación en la comunidad, ya que el transporte público es un servicio esencial para la movilidad urbana e interurbana.

En ese sentido, Minnaard remarcó la necesidad de garantizar tarifas “razonables, transparentes y previsibles”, y de asegurar el acceso a información clara para los usuarios.

El reclamo también fue impulsado por dirigentes de la UCR a nivel local, en medio del creciente malestar por el impacto del aumento en el bolsillo de los vecinos.