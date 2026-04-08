Argentina refuerza el control radiactivo con nueva central de monitoreo ambiental

Argentina incorporó una tercera central de monitoreo radiológico ambiental, un sistema clave para medir los niveles de radiación y garantizar la seguridad en zonas cercanas a instalaciones nucleares.

De este modo, el país avanza en la consolidación de su infraestructura de seguridad nuclear con la instalación de su tercera central, que esta vez tendrá como sede la Patagonia.

Esta iniciativa es el resultado de un acuerdo estratégico entre la Unidad de Vinculación Tecnológica CEDyAT y la Universidad de Rovira (España), quienes trabajan conjuntamente desde el año 2021.

¿Dónde está ubicada?

La nueva estación se integrará al Centro Atómico Bariloche (CAB), sumándose a las centrales que ya operan en la localidad de Lima (cerca de Atucha I y II) y en Embalse, Córdoba.

Vale mencionar que los componentes tecnológicos ya han arribado a Bariloche y se encuentran bajo la gestión de la división de protección radiológica del CAB, institución considerada la cuna de la ingeniería nuclear en Latinoamérica.

Tecnología de precisión y vigilancia global

Los equipos, desarrollados por la Universitat Rovira i Virgili (URV) en colaboración con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), son medidores analíticos gamma en aire de alta precisión.

Estas herramientas permiten:

Medición en tiempo real

Detectan isótopos radiactivos tanto naturales como artificiales derivados de la actividad nuclear.

Control remoto

La vigilancia técnica y científica puede realizarse de manera remota, integrando datos atmosféricos para un análisis ambiental exhaustivo.

Estándares internacionales

El monitoreo asegura el cumplimiento de las normas de seguridad del OIEA para proteger la salud humana y el medio ambiente contra la radiación ionizante.

Un puente entre la ciencia y la sostenibilidad

Este proyecto forma parte de un ambicioso programa que prevé la instalación de un total de cinco estaciones de monitoreo en el país. La información recolectada no solo se envía en tiempo real al OIEA para la vigilancia mundial, sino que también servirá de base para un nuevo observatorio de biodiversidad y soluciones territoriales.

El CEDyAT, como representante oficial de la Universidad de Rovira en materia tecnológica ambiental, actúa como nexo fundamental en esta sinergia que promueve el uso seguro y pacífico de la tecnología atómica.

Convenios de Asistencia Técnica

El CEDyAT a través de un equipo de profesionales se vincula con una empresa, con algún organismo público o con ambos para asistir técnicamente en algún sector específico que requiere la complementación en algún proyecto, plan, programa. Ley23.877 pic.twitter.com/o0t2nfYTv8 — CEDyAT (@Cedy_at) March 28, 2026

Vale mencionar además que es una de las principales Unidades de Vinculación Tecnológica de Argentina (Ley 23.877), especializada en la gestión de proyectos de innovación y estudios de impacto ambiental para el sector energético y nuclear.