La Plata: cómo denunciar y pedir el retiro de un auto abandonado paso a paso

En La Plata, los autos abandonados pueden denunciarse llamando al 147 o mediante canales municipales. Si el vehículo no se mueve durante varios días, el Municipio lo notifica y puede retirarlo tras un plazo legal.

Así, el Programa Municipal de Remoción y Compactación de Vehículos Quemados y Abandonados (PROMUCO) sigue adelante con operativos en diferentes barrios, con el objetivo de retirar autos incendiados o en desuso que permanecen en la vía pública.

En todas las localidades

Durante 2026, las intervenciones se llevaron a cabo en Villa Elvira, Altos de San Lorenzo, Melchor Romero, San Carlos, Lisandro Olmos, Los Hornos y Tolosa, donde se logró remover 221 vehículos que afectaban la higiene urbana y el entorno.

Si se considera además el inicio del programa en 2025, la cifra de rodados retirados asciende a 2.171, con operativos que alcanzaron a la totalidad de las localidades del partido.

¿Cómo proceder?

Los procedimientos se ponen en marcha a partir de inspecciones realizadas por el Municipio y también gracias a denuncias de vecinos y vecinas, lo que permite detectar estos casos y avanzar con su resolución.

El proceso se inicia con el reporte de los rodados y continúa con la intervención articulada de la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Control Urbano y Convivencia y el Programa Ciudad Limpia.

Tras la verificación correspondiente, los vehículos son trasladados al Predio Logístico Municipal. En los casos en que no son reclamados dentro de los seis meses —o cuando presentan daños irreversibles producto de incendios— se dispone su compactación.

El impacto de la medida

Este tipo de acciones contribuye a eliminar focos de infección y posibles criaderos de mosquitos y roedores, ayudando a prevenir enfermedades como el dengue y el hantavirus. Además, permite recuperar espacio público y mejorar las condiciones del entorno urbano.

A su vez, el programa impulsado por la gestión del intendente Julio Alak tiene un componente social, ya que los fondos obtenidos de la venta de la chatarra se destinan a instituciones de bien público.

En este marco, desde la comuna recordaron que ante la presencia de vehículos abandonados o quemados, los vecinos pueden comunicarse al 147 para realizar la denuncia y activar el procedimiento de control y retiro.