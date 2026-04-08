Ciclo de Clint Eastwood gratis: cuándo y dónde ver sus películas

Los fanáticos del cine podrán ver películas de Clint Eastwood gratis en el cine en Argentina, gracias a un ciclo especial que reúne algunas de sus obras más emblemáticas. Conocé dónde, cuándo y qué títulos se proyectan.

No hay director en la historia del cine como Clint. Ícono, mito o hito: hasta las exageraciones se quedan cortas para un semblante y una presencia en el plano que definió a Hollywood y que evolucionó en una mirada personal que incluso hoy sigue, película a película, demostrando que es el cine clásico.

El indomable, el último gran contador, el irreductible: Eastwood ha comprobado desde el western clásico (Los imperdonables) o el moderno (Gran Torino), la pasión por Howard Hawks (Jinetes del espacio) o el romance (Los puentes de Madison) lo que el cine industrial y de autor puede hacer cuando no le teme a ninguna historia y en todas encuentra una forma de intentar capturar a ese punk llamado mundo.



El Centro Cultural Munro (Vélez Sarsfield 4650) propone a través de Usina Luminton revisitar la obra del nonagenario realizador, con funciones los jueves de abril a las 18.30 horas. La entrada es gratuita por orden de llegada.

Jueves 9: “Los imperdonables”

El pistolero retirado del viejo Oeste, Bill Munny, acepta a regañadientes un último trabajo, con la ayuda de su viejo compañero Ned Logan y de un joven.





Clint Eastwood desmonta el mito clásico del western que lo vió ser leyenda y lo convierte en una meditación como ninguna, cool y profunda, sobre la violencia y la memoria. Lejos del heroísmo romántico del género, como le enseñó San Leone en aquellos westerns de los años 70, la película observa el peso moral de cada disparo y la erosión del tiempo sobre quienes lo ejercen.

Los imperdonables funciona así como un western crepuscular que revisa críticamente toda la tradición que define al cine y sus límites.

Jueves 16: “Gran Torino”

Kowalski es un veterano de la guerra de Corea y trabajador jubilado del sector del automóvil. Inflexible y con voluntad de hierro, hasta que las circunstancias lo obligan a enfrentar sus antiguos prejuicios de combatiente frente a sus vecinos inmigrantes.

Eastwood construye uno de sus retratos más austeros y personales sobre la vejez, el prejuicio, el héroe blanco, la violencia y la posibilidad de redención. Con un tono seco y contenido, Gran Torino se convierte en una reflexión sobre comunidad, legado y sacrificio que hoy hasta puede verse como una película siempre lista a desenfundar una idea del mundo que es mucho más grande de lo que se cree.

Jueves 23: “Los puentes de Madison”

La vida monótona y rutinaria de una tranquila ama de casa que vive en una granja con su familia, se ve alterada con la llegada de un fotógrafo de National Geographic. Un verdadero amor y una pasión desconocida nacerán entre ellos.





Eastwood dirige un melodrama inusualmente delicado, donde el amor aparece ligado al tiempo y a las decisiones que definen una vida. Un western melodrama en alma, una de amor —como ninguna otra— para la historia del cine. Los silencios, los gestos y las miradas le ganan, como siempre en Eastwood, a cualquier exceso dramático. El resultado es una de las exploraciones más sensibles del deseo en el cine contemporáneo. O quizás la más bella historia de dolor de la filmografía de Eastwood.

Jueves 30: “Jinetes del espacio”

Cuando un ingeniero jubilado recibe el encargo de rescatar un satélite averiado, insiste en que sus compañeros, retirados como él, lo acompañen al espacio.





¿Qué es el cine clásico? Desde el absurdo de la idea de astronautas veteranos, que solo ellos pueden salvar lo insalvable allá fuera de la estratosfera, Eastwood revisita el imaginario de la conquista desde la perspectiva del paso del tiempo y la persistencia del espíritu aventurero.

Su comedia es una declaración de principios, capaz de mezclar humor y nostalgia para pensar el heroísmo desde, vayamos entendiendo, la experiencia acumulada. Más que una historia sobre el espacio, la más sincera de sus declaraciones de amor a una forma de contar, que, claro, es cine clásico, punk.

¿Qué es Lumiton?

Lumiton renace en el año 2015, y se desempeña bajo la gestión de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Vicente López. La sede del museo se encuentra ubicada en la Casa de las Estrellas, por la que pasaron las figuras de la época dorada del cine argentino y donde nació la industria cinematográfica nacional. Se encuentra ubicada en el Museo Lumiton, en Munro, Vicente López, Ciudad del Cine UNESCO.

Lumiton realiza y cura ciclos para distintos espacios del Municipio (Cine York, Centro Cultural Munro). Lleva a cabo talleres de formación e iniciación al cine, y programas culturales para la comunidad.

El Museo se dedica a preservar y difundir la historia de los Estudios Lumiton y del cine argentino, y cuenta con una muestra permanente sobre la historia de Lumiton, además se dedica a restaurar archivos fílmicos, digitales y papel, mediante las acciones del Archivo Lumiton.

A fines de 2022 se cristaliza buena parte del trabajo de recuperación, restauración e investigación del patrimonio histórico de los estudios en la producción del libro Lumiton, el sello que marcó el rumbo del cine nacional.

Todas las producciones actuales del proyecto se encuentran disponibles de manera gratuita en la plataforma Lumiton.ar.