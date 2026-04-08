Horror en Abasto: quiso prender fuego la casilla de su expareja con su hija adentro

Un joven fue detenido este martes en la localidad de Abasto, partido de La Plata, luego de intentar incendiar la casilla de su expareja mientras la hija de ambos se encontraba dentro del lugar, en un hecho que generó conmoción en la zona.

El episodio ocurrió durante las últimas horas del martes en la zona de 515 y 179, cuando personal del Subcomando Oeste fue comisionado al lugar tras un llamado que alertaba sobre un conflicto por violencia de género.

Al arribar, los efectivos policiales se entrevistaron con Marixa Milagros Robledo, de 23 años, quien relató que había mantenido una discusión con su expareja, Juan de la Cruz Cabrera, también de 23. Según su testimonio, el joven la habría agredido físicamente y luego intentó incendiar la vivienda precaria donde ella reside junto a la hija que tienen en común.

De acuerdo con las primeras actuaciones policiales, Cabrera habría rociado con nafta parte de la casilla, combustible que habría extraído de su propia motocicleta. Posteriormente prendió fuego algunas de las tablas de la estructura de madera con la aparente intención de provocar un incendio.

Afortunadamente, el foco ígneo no llegó a propagarse y fue rápidamente contenido, evitando que las llamas consumieran la vivienda o pusieran en riesgo la vida de la mujer y de la niña que se encontraban en el lugar.

Al advertir la llegada de los policías, el sospechoso intentó escapar, pero fue perseguido y reducido a pocos metros por los efectivos, quienes procedieron a su aprehensión inmediata.

Tras la intervención policial, se dio aviso a la Unidad Funcional de Instrucción N°16 de La Plata, que dispuso que el hecho sea caratulado como tentativa de homicidio agravado por ser cometido por razones de género.

Asimismo, la fiscal ordenó que se realicen las actuaciones correspondientes y que el acusado permanezca detenido para ser trasladado y presentado ante la justicia durante la mañana siguiente, momento en el que será indagado por el grave episodio.

La causa continúa en plena etapa investigativa mientras se recopilan testimonios y pericias que permitan reconstruir con precisión lo ocurrido. Entretanto, la víctima y su hija se encuentran fuera de peligro.