¿Qué compran los argentinos cuando salen de viaje?

Los argentinos, cuando viajan, no solo gastan en el viaje sino que muestran patrones de consumo bien definidos donde combinan experiencias con oportunidades de ahorro.

Para indagar un poco más en ese aspecto, Booking.com, la plataforma líder de reservas de alojamientos, realizó un relevamiento que determinó, que casi la mitad de ellos, busca marcas o productos que no están en su país y un 55 % busca descuentos y lugares con cambio favorable.

“En cada viaje, el argentino combina el disfrute con una lógica muy racional del gasto: busca vivir experiencias memorables, pero al mismo tiempo aprovechar cada oportunidad para optimizar su presupuesto”, explicó Jimena Gutiérrez, gerente general de Booking.com para Argentina.

Asimismo, recalca que “esta dualidad explica por qué las compras y los destinos con conveniencia económica ganan cada vez más protagonismo, tanto en escapadas en países limítrofes como en viajes más largos”.

Datos salientes

---) Un 64 % compra souvenirs de viaje tanto personales como para regalar a amigos y familia.

---) Un 46 % elige los mercados callejeros para comprar regalos

---) Un 58 % compra especias, vinos, cafés en una tendencia de souvenirs de alacenas que viene creciendo en los últimos años.

---) Un 49 % los adquiere en grandes shoppings o distritos comerciales.

---) Un 48 % busca marcas o productos que no están disponibles en su país

---) Un 55 % busca descuentos o lugares donde el cambio le resulte favorable.

---) Un 45 % busca artículos de confección artesanal u originarios del lugar.

---) Un 21 % elige lugares con diseños exclusivos.

---) Un 31 % se inclina por adquirir por productos vintage

Finalmente, Gutiérrez consigna que “hoy el viajero argentino planifica, compara y se adapta: elige fechas flexibles, aprovecha promociones, investiga precios y prioriza aquellos destinos donde su dinero rinde más”.

“Así, el viaje deja de ser solo un momento de ocio para convertirse también en una decisión estratégica, económica donde el equilibrio entre experiencia, ahorro y compras define gran parte del recorrido”, culmina.