Tras la exitosa gira barrial, la Vela cruza el Atlántico

Durante marzo, La Vela Puerca volvió a poner el foco en un rasgo que atraviesa toda su historia: la necesidad de encontrarse con su gente de forma directa, cara a cara. La gira barrial volvió a reafirmar esa cercanía con su público.

Con fechas totalmente agotadas, el recorrido incluyó shows en Auditorio Sur, Auditorio Oeste y el Teatro Flores, donde se generó ese ida y vuelta constante que transforma cada recital de La Vela en una experiencia compartida. En ese marco, la banda sostuvo un vínculo genuino con su público, reafirmando una conexión que se construye desde hace años.

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“Esto de la música, la banda , las canciones y todo tiene un solo fin, divertirse y pasarla bien” @TeatroFlores !!

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Festejar para sobrevivir



🗓12/03 / ARG / BSAS / Teatro Flores AGOTADO

🗓13/03 / ARG / BSAS / Teatro Flores AGOTADO#lavelapuerca #lavelapuerca30 pic.twitter.com/BcPli7py0w — La Vela Puerca (@LaVela_Oficial) March 14, 2026

Hubo momentos donde eso se hizo todavía más evidente: la gente cantando desde el arranque y agitando con el clásico “vamo la Vela de mi corazón” además del momento íntimo entre el enano y su gente que nunca falta en “José Sabía”. Una dinámica que aparece en cada show sin necesidad de buscarla y que termina definiendo el clima de todos los recitales de La Vela Puerca.

Además, fueron parte del Cosquín Rock Uruguay, donde se dio uno de los momentos más inesperados del festival: Wos se subió como invitado y aportó uno de los cruces más épicos de la música, y del Rock en Baradero donde dieron uno de los shows más convocantes del festival.

De cara a abril, La Vela continúa con una agenda repleta de shows: el 10 de abril en el Festival Minas y Abril en Uruguay y el 25 en Chile. Además, en mayo, la banda viaja hacia Europa para presentarse en Málaga, Barcelona, Madrid y Mallorca.

Todos los shows

10 de abril: Festival Minas y Abril, Lavalleja, Uruguay

23 de abril: Bonfire, Bogotá, Colombia

25 de abril: Rockout, Santiago de Chile, Chile

22 de mayo: Festival Argentina V - Málaga Forum, Málaga, España

23 de mayo: Festival Argentina V - Poble Espanyol, Barcelona, España

24 de mayo: Festival Argentina V - Autocine, Madrid, España

27 de mayo: Es Gremi, Mallorca, España