Pelea de mujeres en La Plata: Empezó con un choque y por poco no acabó con una asfixiada

Un mediodía de furia sacudió el centro de la ciudad de La Plata cuando una discusión de tránsito entre dos mujeres derivó en una escena de violencia extrema. El incidente, que tuvo lugar en la intersección de las calles 12 y 58, incluyó un ataque con arma blanca y una maniobra de reducción que, según testigos presenciales, casi termina en tragedia.

El detonante del conflicto

Según las primeras reconstrucciones, el altercado comenzó tras un roce entre un automóvil y una motocicleta. Lo que habitualmente se resuelve con un intercambio de datos del seguro, esta vez escaló de forma inmediata. Tras una serie de insultos cruzados, la mujer que circulaba en la moto habría extraído un cuchillo con la intención de agredir a la conductora del vehículo mayor.

👊 Violento episodio en La Plata: una mujer sometió a otra en plena calle



😱 “¿No ves que está violeta?”, le gritaban mientras la víctima se asfixiaba

📍 Ocurrió en 12 y 58, a metros de una zona comercial

📲 Todo quedó registrado por un testigo



👉 Más info en… pic.twitter.com/LU7nQtKevb — ANDigital (@ANDigitalOK) April 8, 2026

Forcejeo y momentos de tensión

La situación alcanzó su punto más crítico cuando ambas mujeres descendieron de sus vehículos y comenzaron a forcejear en el asfalto. En medio de los gritos de los transeúntes, la automovilista logró desarmar a su agresora y la inmovilizó contra el suelo.

"Se le tiró encima con todo el peso para que no se moviera. Parecía que la estaba asfixiando, pero era la única forma de que soltara el arma y dejara de tirar puntazos", relató un comerciante de la zona que presenció el hecho.

Intervención policial

El tránsito en la zona de calle 12 permaneció interrumpido durante varios minutos, generando un gran congestionamiento. Efectivos policiales que patrullaban el centro platense arribaron al lugar para separar a las involucradas y proceder al secuestro del arma blanca.

Ambas fueron trasladadas a la comisaría correspondiente para prestar declaración. La justicia local investiga el hecho bajo la carátula de "amenazas calificadas y lesiones", mientras se analizan las cámaras de seguridad municipales para determinar fehacientemente cómo se originó el ataque.