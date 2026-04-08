Inflación en alza: el mercado recalibró sus proyecciones y espera que marzo cierre en 3%

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) difundió este miércoles el nuevo Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), el informe que nuclea las proyecciones de las principales consultoras, centros de investigación y entidades financieras sobre el rumbo de la economía. Los resultados del tercer relevamiento del año arrojaron una novedad para el análisis de los precios: el mercado espera una inflación del 3,0% para marzo, lo que representa una suba de 0,5 puntos porcentuales respecto a la medición anterior.

Los analistas recalibran sus números

El informe, realizado entre el 27 y el 31 de marzo, contó con la participación de 46 especialistas, entre los que se encuentran 34 consultoras locales e internacionales y 12 entidades financieras de Argentina. El consenso generalizado marca una presión alcista sobre los precios mayor a la prevista originalmente a principios de año.

Incluso los analistas que históricamente han tenido mayor precisión en sus pronósticos (el denominado Top 10) fueron un poco más allá: reportaron una inflación estimada de 3,1% mensual para marzo, moviendo la vara medio punto hacia arriba en relación con el REM previo.

Qué pasa con la inflación "núcleo"

Un dato que el Gobierno y los inversores miran con lupa es el IPC Núcleo (que excluye precios regulados y estacionales). Según el relevamiento:

Los participantes del REM ubicaron la inflación núcleo en un 2,9% para marzo. Para el Top 10, esta variable fue estimada en un 3,0%. En ambos casos, se registró un incremento de entre 0,5 y 0,6 puntos porcentuales en comparación con las proyecciones del mes de febrero.

Presión en el IPC

Este ajuste al alza en las expectativas del mercado refleja los desafíos que enfrenta la gestión económica para contener la inercia de precios en un mes que, estacionalmente, suele ser complejo debido al inicio del ciclo lectivo y los cambios de temporada.

Con estos números sobre la mesa, el mercado ahora queda a la espera del dato oficial que publicará el INDEC en los próximos días para confirmar si se consolida esta tendencia de aceleración o si el índice logra perforar las estimaciones de las consultoras privadas.