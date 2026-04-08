Olavarría: Kicillof y Wesner reactivan obra frenada en 2018 con USD 20 M de inversión

En un acto que combinó gestión e impacto político, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles la inauguración del complejo de la sede Olavarría del Departamento Judicial de Azul. Se trata de una obra estratégica de 8.800 metros cuadrados que permitirá agilizar el servicio de justicia en el interior bonaerense.

El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena; la presidenta de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Hilda Kogan; y el intendente local, Maximiliano Wesner. Durante su discurso, Kicillof destacó el orgullo de finalizar la obra "más importante de los últimos 30 años para el Poder Judicial" en un contexto de fuerte ajuste nacional.

El fin de un "elefante blanco"

El nuevo Polo Judicial, ubicado en el centro de la ciudad, tiene una historia marcada por las idas y vueltas políticas. El proyecto había sido paralizado en 2018 y corría el riesgo de convertirse en una estructura abandonada en medio del casco urbano.

“Este edificio se podría haber convertido en un elefante blanco en medio de la ciudad. Decidimos invertir, junto a la Corte, más de 20 millones de dólares porque aquí no hay motosierra, hay inversión para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo”, sostuvo el Gobernador, marcando distancia con las políticas del Gobierno nacional. En total, la inversión alcanzó los $26.800 millones.

🏗️ Axel Kicillof y Maximiliano Wesner reactivan obra frenada en 2018 con USD 20 M de inversión



📌 El gobernador y el intendente inauguraron el nuevo Polo Judicial en Olavarría

📌 Era un proyecto paralizado que iba camino a ser un “elefante blanco”

💬 “Aquí no hay motosierra”,… pic.twitter.com/5208qwSt8D — ANDigital (@ANDigitalOK) April 8, 2026

Con esta apertura, se centralizan en un solo predio dependencias que antes funcionaban en espacios alquilados. En el lugar operarán los fueros:

Civil y Comercial

Penal y Laboral

De Familia

Responsabilidad Penal Juvenil

La obra beneficia directamente a los vecinos de Olavarría, Azul, Tandil, Benito Juárez, Bolívar, Las Flores y otros municipios que integran el departamento judicial.

Seguridad y Salud para la región

La jornada en Olavarría incluyó otros hitos de gestión. Kicillof recorrió la puesta en valor del edificio donde funcionará el Comando Patrullas, al cual se sumarán 50 efectivos policiales en el marco de una política de repatriación de personal.

Además, se firmaron convenios para la implementación del Anillo Digital Provincial (sistema de lectura de patentes) y se entregó una ambulancia de alta complejidad equipada para el traslado de pacientes críticos, completando un esquema de refuerzo en infraestructura judicial, sanitaria y de seguridad para el centro de la provincia.