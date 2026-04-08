Grabois comparó la Ley de Glaciares con Yiya Murano: “Es una ley envenenada”

El debate por la reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados sumó un nuevo pico de tensión tras las explosivas declaraciones de Juan Grabois. El referente de Fuerza Patria calificó el proyecto oficialista como una "amenaza letal" contra las reservas de agua dulce de la Argentina.

Con una comparación que remite a uno de los casos criminales más famosos del país, Grabois buscó graficar el peligro ambiental que, según denuncian, conlleva la flexibilización de los controles mineros en zonas periglaciares.

La comparación con Yiya Murano

La frase más impactante de la sesión vinculó la nueva normativa con la figura de la "envenenadora de Monserrat". En su intervención, el bloque alineado con Grabois sentenció: “Esta ley es equivalente a poner a Yiya Murano en el tanque de agua de tu casa”.

🔥 GRABOIS: "Esta ley es como poner a YIYA MURANO en el tanque de agua de tu casa. No solo Adorni hipoteca su casa, ustedes hipotecan el FUTURO DE LA PATRIA"



Quieren envenenar a tus hijos y tus nietos para llenarle el bolsillo a unos empresarios mineros EXTRANJEROS pic.twitter.com/wJICrmH1O9 — GraboisFC (@GraboisFC) April 8, 2026

La acusación apunta directamente al riesgo de contaminación por la actividad extractiva. Según la denuncia, la modificación de los artículos que protegen los glaciares permitirá que las empresas utilicen sustancias tóxicas cerca de las nacientes: “Mienten cuando dicen que no envenena; le van a poner cianuro a los pibes y a las pibas”, aseguraron.

Duras críticas a Manuel Adorni

Además del eje ambiental, el dirigente social y otros diputados aprovecharon para cruzar a las figuras centrales del Ejecutivo. En un dardo directo al jefe de Gabinete, señalaron: “No solamente hipoteca sus casas (Manuel) Adorni, ustedes hipotecan el futuro de la patria”.

Para el sector de Juan Grabois, la discusión no es meramente técnica, sino que se trata de una "ley envenenada" que entrega recursos estratégicos. Mientras el oficialismo busca los votos para destrabar inversiones mineras, la oposición redobla la apuesta denunciando un "saqueo ambiental" irreversible.