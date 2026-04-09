Celebran las mineras y el Gobierno: el oficialismo logró la modificación de la Ley de Glaciares

En una votación ajustada, el oficialismo logró aprobar este jueves en la Cámara de Diputados la modificación de la Ley de Glaciares, una iniciativa clave del Gobierno nacional para impulsar la actividad minera en zonas cordilleranas. La medida fue celebrada por el sector minero, pero generó un fuerte rechazo de la oposición y organizaciones ambientalistas.

En la sesión especial, la Cámara baja dio sanción definitiva a la norma que modifica la Ley 26.639, de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. Fue respaldada con 137 votos afirmativos, 111 negativos y tres abstenciones y generó una muy fuerte campaña de la maquinaria digital libertaria en redes.

Y que la lloren los zurdos empobrecedores. pic.twitter.com/6mIjDDbHnD — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) April 8, 2026

La iniciativa, que cuenta con media sanción del Senado, fue aprobada en las Comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y Asuntos Constitucionales. También fue arduamente debatida en audiencias públicas, con la participación de organizaciones, asociaciones y ciudadanos de todo el país.

Como miembro informante, el diputado José Peluc (LLA) hizo hincapié en el carácter “histórico” de las audiencias públicas.

En tanto, el titular de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano recalcó que “tratan de desdibujar el concepto de la ley diciendo que no vamos a tener más glaciares ni a cuidarlos, lo cual demuestra que no han leído el proyecto y que tampoco entienden lo que es el sistema del agua”.

Por su parte, el diputado Nicolás Mayoraz (LLA) explicó que “las audiencias públicas se desarrollaron de forma impecable: la ley, para su tratamiento, requería de escuchar a la ciudadanía”.

Soy ese pic.twitter.com/jzNcJwfV1h — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) April 8, 2026

“La ley viene del Senado con una claridad meridiana. El objeto es una modificación que busca aclarar conceptos, no altera el paradigma de la protección de los glaciares”, añadió Mayoraz, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Asimismo, indicó que “en el texto que aprobamos el equilibrio se fortalece, aquí está el verdadero federalismo de concertación en acción”.

“El presidente Milei tomó un compromiso con la sociedad y con los gobernadores en el Pacto de Mayo: cumple su palabra. Con este proyecto de ley estamos demostrando que la protección ambiental y el desarrollo sustentable son posibles”, argumentó Mayoraz.

En defensa del dictamen de minoría, la diputada Sabrina Selva (UxP), manifestó que “el debate propuesto respecto a la reforma de la ley de glaciares es tan deshonesto como el gobierno, tan mentiroso como su relato”.

“Esta ley es inconstitucional y regresiva, va a traer conflictos interjurisdiccionales”, pronosticó la legisladora opositora.

LEY DE GLACIARES: hoy tendrán licencia política para modificar la ley, pero no tienen licencia social.



Es mentira que no van por los glaciares. Esta reforma habilita a que las provincias eliminen glaciares y zonas periglaciares del inventario si no cumplen una función hídrica… pic.twitter.com/fMldpqqe15 — Sabrina Selva (@SabriSelva) April 8, 2026

En representación de Provincias Unidas, la diputada María Inés Zigarán advirtió que “no están protegiendo las autonomías provinciales”.

“Están dejando a las provincias solas con todo el costo que significa decidir sobre si un glaciar o un ambiente periglacial se van a preservar o no”, dijo.

Con la diputada @RominaDelPla en la importante movilización Frente al Congreso contra la Reforma a la ley de protección de glaciares y áreas periglaciares. Las movilizaciones se reprodujeron en todo el país en defensa del agua. Hubo diez detenidos en Mendoza. Basta de infantería… pic.twitter.com/1XajHmOjSy — Néstor Pitrola (@nestorpitrola) April 9, 2026

En tanto, el diputado Néstor Pitrola, en nombre de la bancada del Frente de Izquierda, sostuvo que “venimos a defender el agua y a denunciar a los que responden a los monopolios mineros, que están dispuestos a entregar estos bienes que son recursos estratégicos para nosotros y para las generaciones futuras”.

Cambios sustanciales

Los cambios en la denominada Ley de Glaciares flexibilizan la protección ambiental vigente desde 2010, dándole más poder de decisión a las provincias y habilitando actividades productivas como la minería cuando no se considere que afectan “relevancia hídrica”.

La oposición y ambientalistas señalaron que la modificación debilita la protección ambiental y pone en riesgo el agua como recurso estratégico.

La reforma propone diferenciar el “área periglaciar” de las “geoformas periglaciales” con función hídrica estratégica. La norma vigente protege una gran parte del ambiente periglacial —incluidos cuerpos de hielo cubiertos de roca— y prohíbe actividades extractivas y obras industriales.

Asimismo, están prohibidas actividades como minería, hidrocarburos, infraestructura o manejo de residuos en glaciares y ambiente periglacial.

Las prohibiciones que caen

Por el contrario, la reforma quita esa prohibición absoluta y deja que cada provincia decida qué se puede hacer mediante evaluaciones de impacto ambiental.

Este punto abriría la puerta a proyectos mineros de cobre, litio u otros minerales en áreas hoy protegidas.

La propuesta traslada más poder a las provincias para definir y administrar las zonas periglaciares protegidas, en lugar de que exista un criterio técnico nacional único.

A su vez, introduce el concepto de “relevancia hídrica” para decidir qué glaciares o ambientes deben ser preservados. Especialistas advierten que todos los cuerpos de hielo aportan al ciclo hídrico y podrían perjudicarse si solo se protegen los que se consideran “estratégicos”.

Sigue el debate

Así las cosas, en medio de protestas y advertencias de especialistas, el debate promete trasladarse ahora al plano judicial, en lo que se anticipa como un nuevo foco de conflicto entre desarrollo económico y preservación ambiental.