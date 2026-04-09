La carne argentina tendrá su semana en EEUU para impulsar exportaciones

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, anunció la Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos, una misión comercial estratégica para impulsar las exportaciones y profundizar la inserción de la carne argentina en uno de los mercados más competitivos del mundo.

Fue al encabezar un encuentro de trabajo junto al canciller, Pablo Quirno; el presidente ejecutivo de PromArgentina, Diego Sucalesca; el subsecretario de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional de la Nación, Agustin Tejeda; y el presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), Georges Breitschmitt.

Durante el encuentro, que se llevó a cabo en Casa Rosada, se presentaron los lineamientos de esta misión diseñada por la Secretaría General de la Presidencia y por PromArgentina —la Agencia Argentina para la Promoción de las Inversiones y el Comercio Internacional—, que se desarrollará entre el 27 de abril y el 1 de mayo de este año en tres ciudades estratégicas del mercado estadounidense: Filadelfia, Chicago y Los Ángeles.

¿Quiénes estuvieron en la Rosada?

En el encuentro también estuvieron presentes Mario Ravettino, vicepresidente del IPCVA; Carlos Riusech, CEO del Frigorífico Gorina y vicepresidente del Consorcio ABC; Hugo Borrell, CEO del Frigorífico Arrebeef; Martín Costantini, CEO del Frigorífico Rioplatense; Gustavo Kahl, CEO de Marfrig Argentina; y Nicolás Braun, CEO de La Anónima.

La misión reunirá a frigoríficos argentinos con importadores, distribuidores y referentes de la industria cárnica estadounidense en una agenda que incluirá rondas de negocios, encuentros sectoriales y acciones de posicionamiento destinadas a consolidar la reputación internacional de la carne argentina como producto premium.

Inédita iniciativa

La iniciativa marca, además, un hito en la estrategia de promoción comercial internacional, ya que por primera vez PromArgentina organizará una ronda de negocios en el exterior, en la que llevará directamente a empresas exportadoras argentinas a vincularse con compradores estratégicos en uno de los mercados más exigentes del mundo.

La carne Argentina tendrá su semana en Estados Unidos para impulsar exportaciones 🇦🇷🥩🇺🇸



La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó un encuentro de trabajo junto al canciller, Pablo Quirno; el presidente ejecutivo de PromArgentina, Diego Sucalesca; el… pic.twitter.com/GOGyCyLMoD — IPCVA (@IPCVA) April 8, 2026





La Semana de la Carne Argentina se realiza en un momento especialmente favorable para el sector, tras la habilitación de 80 mil toneladas adicionales al cupo de exportación hacia Estados Unidos: una medida que abre nuevas oportunidades para ampliar la presencia argentina en ese mercado.

Impulsada por PromArgentina junto con el IPCVA, la Cancillería, la Secretaría de Agricultura y la Embajada de Argentina en Estados Unidos, la iniciativa forma parte de una estrategia de promoción internacional orientada a posicionar a nuestro país como proveedor confiable de alimentos de alta calidad y generar nuevas oportunidades comerciales para el sector exportador.