¿Otro caso Lucio Dupuy? Conmoción en Comodoro por la muerte de Ángel, un nene de 4 años

La muerte de un nene de 4 años en Comodoro Rivadavia, ciudad de la provincia de Chubut, generó conmoción y reavivó el debate sobre los sistemas de protección infantil. El menor se descompensó en su vivienda, fue trasladado de urgencia al hospital y falleció horas después y, mientras la Justicia investiga las causas del hecho, se corroboró que el menor tenía lesiones internas en la cabeza.

Ángel Nicolás López, el nene en cuestión, había ingresado sin signos vitales al Hospital Regional tras descompensarse cuando estaba al cuidado de su madre y fue la autopsia la que determinó que tenía lesiones internas en la cabeza.

El dramático suceso ocurrió el pasado domingo 5 de abril, cuando las autoridades recibieron un pedido de asistencia médica por un menor con dificultades respiratorias en una vivienda de la ciudad. Al llegar, los servicios de emergencia constataron que estaba en paro cardiorrespiratorio y murió horas después.

La madre relató entonces a la Policía que su hijo, identificado como Ángel, estaba en su habitación y que alrededor de las 7 empezó a tener problemas para respirar.

Debido a causales de muerte dudosas, se dio intervención al Ministerio Público Fiscal, que dispuso una serie de medidas para avanzar en la investigación.

Según lo informado por ADN Sur, la autopsia preliminar realizada en el cuerpo determinó lesiones internas en la cabeza.

Accionar judicial

Así las cosas, el miércoles se llevó a cabo un allanamiento en la vivienda de la madre, donde también vive la actual pareja de la mujer. En el procedimiento se realizó una inspección ocular y se secuestraron teléfonos celulares, entre otros elementos.

El jefe del Departamento de Pediatría del Hospital Regional, Luis Cisneros, precisó que el miércoles que los médicos que atendieron al menor no detectaron indicios de violencia, pero insistió en que era necesario esperar el resultado final de la autopsia para conocer la causa de la muerte.

“Era un chico que aparentemente estaba en muy buen estado general. Se acostó y cuando lo encontraron estaba sin signos vitales”, reveló el facultativo en declaraciones a Seta TV.

La pelea de los padres, clave del caso

En paralelo, en la sede de la Fiscalía, los padres, separados, tuvieron una fuerte discusión que requirió la intervención de los agentes policiales. No es un dato menor mencionar que ambos mantenían una disputa judicial por la tenencia del niño.

“No quería estar con esa mujer”

Por su parte, Lorena Andrade, pareja del padre del menor, aseguró que el niño estaba bajo el cuidado de la madre por una decisión judicial.

“Me lo sacaron y se lo dieron a ella sin que el nene la conozca. Él me tenía como su mamá”, expresó ante ADN Sur.

“Pocos días después de mudarse con su mamá, fue llorando al jardín anterior. Fue con hambre, fue gritando y no quería pintar ni dibujar, cosas que él disfrutaba”, describió.

“Él no quería estar con esa mujer. Hoy nos lo entregan muerto. Con 4 años solo quería estar con nosotros. Esa asesina queriendo denunciarnos solo por querer estar con Ángel llevó al nene en coma, entró al hospital, lo dejó tirado ahí y se fue a dormir a su casa. Ahora quisiera saber qué van hacer, van a seguir matando menores”, remató.

Convoan a una manifestación

Este viernes 10, a las 11 horas, familiares, amigos y allegados se concentrarán frente a la Ciudad Judicial de Comodoro Rivadavia.

La convocatoria insta a llevar globos blancos y velas y pedir “justicia por Ángel”.