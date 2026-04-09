“Un Poco de Ruido”: la fiesta de cumbia más grande del país llega a Vélez

Un Poco de Ruido anuncia su llegada al Estadio Vélez el próximo 26 de septiembre con un show que marca un antes y un después en su historia y en la escena musical local. Lo que empezó como una zapada entre amigos en un estudio hoy se transforma en un hito cultural: pasar del streaming a tocar frente a 45 mil personas en uno de los estadios más importantes del país.

Cuándo y cómo comprar las entradas

La preventa Naranja X larga este jueves 9, a las 16 horas (15 % de descuento con tarjeta de débito Naranja X y tres cuotas sin interés).

Y la venta general arranca el viernes 10, a las 16 horas, con todos los medios de pago y continúan los beneficios con Naranja X, siempre a través de AllAccess.

La historia del ciclo

En muy poco tiempo, Un Poco de Ruido se consolidó como uno de los contenidos más vistos y comentados en Argentina, logrando conectar con distintas generaciones a través de la música y, especialmente, de la cumbia. Con un formato descontracturado, encuentros musicales en vivo y una energía que cruza pantallas, el proyecto logró construir una comunidad masiva que hoy trasciende lo digital.

Ese crecimiento encuentra su punto más alto con este anuncio: del estudio al estadio. El show en Vélez no será solo un recital, sino una experiencia pensada para llevar al vivo todo lo que hizo de Un Poco de Ruido un fenómeno: la cercanía, la espontaneidad, los cruces entre artistas y una celebración colectiva de la cumbia como banda sonora popular.

Modo estadio

Con una puesta especialmente diseñada para el formato estadio, cuatro horas de show, invitados y momentos únicos, la propuesta busca amplificar esa esencia que convirtió al programa en un éxito, ahora frente a miles de personas.

Porque si algo dejó en claro Un Poco de Ruido en este tiempo es que la cumbia no tiene fronteras: está en todos lados, atraviesa generaciones y hoy encuentra su máxima expresión en Vélez, con una fiesta que promete ser histórica.

Cabe mencionar que esta activación forma parte del programa Postales Descubrir BA, mediante el cual la Ciudad se transforma en un escenario abierto para la industria y en un destino que se disfruta las 24 horas.