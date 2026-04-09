Oro blanco entrerriano: Nogoyá prepará su gran fiesta

El intendente de Nogoyá, Bernardo Schneider, encabezó la delegación en lo que fue la presentación oficial de la gran fiesta del oro blanco entrerriano. La misma se realizó en la Casa de Entre Ríos en CABA y de esta manera comenzó el recorrido final del comienzo de la edición 2026 de la XXII de la Expo Provincial de la Leche y XIII Expo Jersey Entrerriana.

Con este acto se dio puntapié inicial a la presentación en sociedad de la gran fiesta que vive el pueblo nogoyaense en general y las empresas lácteas y derivados, de los tamberos del departamento y emprendedores en particular.

La edición 2026 de la Expo Provincial de la Leche y la Expo Jersey Entrerriana contará con espacios para más de 400 actores del sector nacional y regional, siete cabañas, cuatro razas lecheras, ronda de negocios, patio gastronómico donde además se desarrollaran competencias de sabores lácteos e intervenciones culturales.

El evento que abarca las áreas Industrial, Comercial y Ganadera contará con 120 stands de empresas e instituciones del sector lechero, artesanos y emprendedores locales y foráneos.

Durante la presentación, el jefe comunal hizo una entrega simbólica de los materiales de difusión, se proyectaron videos y los invitados más el periodismo allí presente tuvieron oportunidad de degustar productos lácteos como quesos y dulce de leche de elaboración nogoyaense.

El corazón de la Expo

El intendente Schneider agradeció el compromiso y apoyo de quienes participarán con sus stands, a los profesionales de la industria láctea, tamberos, alumnos de escuelas técnicas en los días festivos y destacó que “son el corazón de la Expo. Como intendente de esta ciudad que está a solo 3 meses de cumplir 244 años me hace feliz acompañarlos en esta fiesta, porque es la fiesta de todos los nogoyaenses”.

Por su parte Ricardo Pazo, secretario de la Producción del municipio invitó “al mundo de la industria láctea a las charlas y capacitaciones, jura de animales, remates y otros eventos que brindaremos durante estos días. Una oportunidad única de tener la actualización al alcance de las manos y de forma directa”.

El funcionario también realzó la participación de los alumnos de escuelas técnicas agrarias y la intervención de los mismos en el Concurso de Jurado Juvenil.

Una gran vidriera

Finalizando la presentación, Schneider recalcó que “somos la cuenca lechera más importante de la provincia y la número cuatro del país”.

“Estamos comprometidos a seguir trabajando para convertir a la expo en una gran vidriera para cada uno de los productores y de los industriales de la ciudad, del departamento y de la región. La Expo además es una gran vidriera para mostrar lo que es la industria y hacer conocer más la ciudad de Nogoyá”, cerró el alcalde.

Entradas y espectáculos

Las entradas tendrán un valor de $ 4.000, jubilados pagarán el 50 % y en tanto que menores de 12 años y personas con algún tipo de discapacidad tendrán entrada gratuita. El día viernes 17 la entrada será gratuita.

Desde la organización se estima contar con una gran participación de visitantes que se calcula en más de 15 mil, que no solo serán locales, sino que se esperan de todo el departamento, de la provincia y de centros urbanos de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba especialmente durante los tres días y especialmente durante todo el fin de semana, calculando además que se producirá un movimiento económico muy importante.

La programación contempla destacadas presentaciones musicales, patio gastronómico, sector de entretenimientos para toda la familia, cursos, capacitaciones, remates y exposiciones.