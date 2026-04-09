Milei admitió un “trimestre complicado” por la inflación y volvió a respaldar a Adorni

El presidente Javier Milei admitió que el país atraviesa un “trimestre complicado” en materia inflacionaria, aunque aseguró que la tendencia será a la baja y que la suba de precios “va a colapsar” en los próximos meses. Además, volvió a respaldar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, imputado por presunto enriquecimiento ilícito.

“Inexorablemente la tasa de inflación minorista va a colapsar, inexorablemente va a colapsar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay un dicho en ajedrez que dice ‘las negras también juegan’”, introdujo el mandatario en declaraciones a la TV Pública.

En este sentido, explicó que “desde que ganamos la elección en mayo en la Capital Federal, ese triunfo maravilloso que tuvo el maravilloso jefe de Gabinete que tengo, que es Manuel Adorni, a partir de ahí el sistema empezó a atacar de manera violenta”.

“Eso generó una profunda caída en la demanda de los activos domésticos. Una de las caras es que se disparó el riesgo país. La otra cara es que la caída en la demanda de dinero, una de las cosas que hizo, es que se acelerara la tasa de inflación”, acotó.

El Presidente @JMilei se refirió a los indicadores del segundo trimestre y sostuvo que "la tasa de inflación va a empezar a caer"



Mirá la entrevista completa en https://t.co/fnEKkuadQ9 con @tonyaracre y @rcas1#EconomistasEnTVP pic.twitter.com/voq9YTmik8 — TVP (@TV_Publica) April 9, 2026

En tanto, puntualizó que “en el medio también tuviste más de recomposición de tarifas, tuviste más, una cuestión adicional por el efecto en el petróleo, tenés cuestiones de estacionalidad. Entonces, todo ese conjunto de cosas hizo que este primer trimestre en materia de inflación haya sido difícil”.

“Ahora, la realidad es que seguimos estando sólidos, con lo cual más tarde o más temprano la tasa de inflación va a ceder. O sea, nosotros en eso no tenemos ninguna duda. Entonces, ha sido un trimestre en materia inflacionaria complicado, por decirlo de alguna manera, dadas las preferencias que tenemos nosotros, pero no tenemos duda que de acá para adelante va a seguir”, reforzó el líder libertario.

¿Por qué no dolarizó?

En otro pasaje del amable diálogo en el canal estatal, el jefe de Estado afirmó que “no podés dolarizar porque la gente no quiere hacerlo”.

“Nosotros hemos planteado la dolarización en dos ejes. Vos, si querés, podés hacer tus transacciones en dólares y la gente no lo hace. Hemos sancionado la Ley de Inocencia Fiscal y la gente no lo hace”, contrastó Milei.

De este modo, dijo que como no quiere “imponerle las cosas a la fuerza a la gente” no dolarizó. “Si le das la opción de hacerlas en dólares, pero lo quieren seguir haciendo en pesos, perfecto”, reiteró.

Derrumbe del consumo

“Nosotros como economistas estamos acostumbrados a mirar los números y sabemos que representa una suerte de promedio y hay gente que puede estar en la colas. Entonces, este es un punto no trivial. Pero lo que siente la gente es el impacto en la actividad”, contextualizó.

De todos modos, proyectó que los indicadores en abril van a mejorar y “la inflación va a caer”, mientras que “los indicadores del segundo trimestre sobre la pobreza van a empezar a recomponerse”.

“No me costó tomar ninguna decisión porque se lo que hay que hacer, cómo hacerlo y tengo la convicción de hacerlo. Cuando ponés como eje la moral de la política de Estado y hacés lo que está bien, eso te acomoda la política y la economía”, finalizó.