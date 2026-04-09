Silvia Freire presenta “Estoicada”, un libro sobre cómo atravesar el dolor sin sufrir

Silvia Freire vuelve a la escena editorial con Estoicada, un libro basado en el estoicismo que propone una mirada práctica sobre cómo atravesar el dolor sin convertirlo en sufrimiento. La obra será presentada en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y surge de una experiencia personal marcada por el duelo y la reconstrucción.

Luego de firmar su ciudadanía italiana y recorrer Europa en motorhome, la reconocida autora y conferencista regresa a la Argentina para presentar esta obra que nace desde la experiencia más cruda y que presentará el 10 de mayo en el marco de la 50ª edición de la Feria Internacional del Libro.

Después de más de cuatro décadas en medios de comunicación, más de cuarenta libros publicados y una trayectoria consolidada como conferencista, la autora decidió escribir desde otro lugar: el hueso.

Tras la muerte de su marido, Silvia planificó su año de duelo con conciencia y tomó una decisión inesperada: compró una motorhome y salió a la ruta. No para escapar, sino para seguir viva. Emprendió un viaje recorriendo toda la Argentina, ofreciendo charlas motivacionales en el marco de lo que llamó Tour Resiliente.

Luego se propuso un desafío mayor y amplió la aventura a otro continente: se fue a Europa. Desde hace años su vida transcurre en diferentes ciudades del mundo, donde brinda charlas motivacionales y mentorías personalizadas. La conferencista, además, se mantiene muy activa en sus redes sociales, donde comparte sus experiencias cotidianas con más de 1400 mil seguidores que acompañan su recorrido.

Ahora regresa nuevamente a la Argentina con una misión muy especial: presentar su nuevo libro. En Estoicada, editado por Del Nuevo Extremo, Silvia propone una lectura contemporánea del estoicismo aplicada a la vida cotidiana.

No habla de resignación ni de frases motivacionales vacías. Habla de entrenamiento mental. De distinguir entre dolor y sufrimiento. De recuperar soberanía interior cuando la vida cambia de formato.

“Durante años me decían: ‘qué fácil es hablar de felicidad... te quiero ver si se te muere alguien’. La vida me dio esa prueba. Y no vengo a hacerme la fuerte: vengo a contar lo que aprendí. El dolor es inevitable. Pero el sufrimiento, cuando se vuelve casa, nos roba la vida. Yo no me salvé por negación. Me salvé por movimiento. El pensamiento estoico no te endurece: te ordena. Te pregunta ‘¿qué depende de mí hoy?’ y te devuelve el volante”, confesó emocionada por su regreso al país.

La premisa central del libro es clara: no podemos controlar lo que sucede, pero sí podemos decidir cómo lo pensamos.

“Durante años hablé de emociones. Hoy quiero hablar de pensamiento. Porque el pensamiento mal entrenado fabrica sufrimiento. Y el pensamiento entrenado construye libertad”, enfatiza.

Silvia Freire vuelve a la editorial donde comenzó su carrera para presentar una obra que condensa experiencia, filosofía y vida real. Estoicada no es un manual de autoayuda. Es una forma de pensar cuando todo tiembla. Es la síntesis de una mujer que aprendió a no pelear con lo inevitable y a intervenir donde sí tiene poder.

De esa experiencia nació también Mundo Freire (Youtube), su programa de turismo ancestral, donde el viaje se transformó en práctica emocional y resiliencia en movimiento. En tiempos de ansiedad colectiva, aceleración y sobrecarga emocional, el libro ofrece un mapa interno: menos reacción, más elección; menos dramatización, más conciencia.

La presentación se realizará el 10 de mayo en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, en el stand de la editorial Del Nuevo Extremo, donde Silvia firmará ejemplares y compartirá con el público esta nueva etapa de su recorrido.

La autora

Silvia Freire es escritora y conferencista con más de 40 libros publicados. Trabajó en radio y televisión y acompaña desde hace más de 25 años procesos de transformación personal. Su trabajo integra pensamiento filosófico aplicado, autoconocimiento y práctica cotidiana.