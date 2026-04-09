Enriquecimiento de Adorni: la llamativa defensa de su escribana y una frase que desató polémica

En el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la escribana Adriana Nechevenko volvió a quedar en el centro de la escena tras una llamativa defensa de su intervención en las operaciones inmobiliarias investigadas.

La profesional que validó las escrituras de los inmuebles adquiridos y no declarados por el alto funcionario libertario se presentó nuevamente este jueves en los tribunales federales de Comodoro Py para ampliar su declaración ante el fiscal Gerardo Pollicita.

La investigación

La investigación judicial busca determinar cómo se financiaron los inmuebles adquiridos por el funcionario, en especial a partir de créditos privados otorgados por particulares, una operatoria que generó dudas en la fiscalía.

Al salir del juzgado, la profesional dijo estar “tranquila” con su trabajo. Vine porque tenía que venir. Tuve que venir, vine, acá estoy, si me vuelven a llamar volveré a venir. La Justicia está haciendo su trabajo”, enfatizó.

“Las conversaciones sí están en el teléfono, pero no lo traje, lo dejé en el auto”, puntualizó Nechevenko, quien volvió a afirmar que no advirtió “irregularidades” en las operaciones, en tanto que sobre el origen de los fondos “habría que preguntarle a él”.

El origen del dinero

Por otra parte, la escribana reveló que no consideró necesario exigir documentación respaldatoria del origen del dinero para la compra de los inmuebles, a pesar de que Adorni es una Persona Políticamente Expuesta (PEP).

“Me importa muy poco si es funcionario. Fue una compraventa con hipoteca sobre saldo de precio. No hubo préstamo”, explicó.

¿Qué es la hipoteca por saldo de precio?

“Se entrega un monto inicial y el resto se paga en un plazo de un año, según lo acordado entre las partes”, explicó Nevechenko y luego resaltó que no hubo “movimiento de dinero” por el monto restante al momento de la escritura y que las condiciones fueron acordadas entre privados.

“¿Qué quiere decir? Que una persona quiere comprar un inmueble, entrega un monto menor al total de la operación y el resto queda a pagar”, precisó.

Acto seguido, consignó que “había un plazo de pago de un año. Y después, incluso entre las partes, pueden acordar una prórroga y cambiar algunos términos”.

“Una buena racha”

Consultada sobre si un funcionario público debe justificar el origen del dinero, la escribana sostuvo que “no es obligatorio que yo le pida documentación respaldatoria”.

Luego atribuyó a la “suerte” que Adorni haya pasado décadas sin comprar inmuebles y en pocos meses haya concretado tres millonarias operaciones.

Consultada sobre si en los 15 años anteriores de trabajar para Adorni, él había hecho alguna operación, la escribana contestó: “Nada. Y no... porque se le dio todo junto, ¿sabes? Le agarró la buena de golpe”.