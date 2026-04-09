“La casa que no tenemos”, el exitoso podcast desembarca en La Trastienda

El exitoso podcast de Darío Sztajnszrajber y Soledad Barruti, La casa que no tenemos, llega a La Trastienda de San Telmo. La cita es el martes 26 de mayo a las 21 horas, con entradas ya a la venta vía la web del local y de Passline.

No se trata de una obra convencional, sino de un hogar sin paredes que se construye en vivo, a través de la fricción de las palabras y las preguntas que no cesan.

En este espacio, los protagonistas atraviesan los temas que atraviesan a cualquier pareja —el amor, el cuerpo, los mandatos y los fantasmas— sin descuidar la mirada sobre el mundo: el colapso, las utopías y la esperanza.

En suma, La casa que no tenemos nace del deseo de pensar juntos.

“Es un territorio donde nadie es espectador pasivo; el público es interpelado por conversaciones que resuenan en lo propio, incomodan y transforman, abriendo lugar para el propio debate”, invitan.

La casa que no tenemos

Tal vez la tragedia de nuestros tiempos es que antes de dejarnos sin respuestas nos dejó sin preguntas. Naufragamos entre lugares fijos y abismales que prometen ser seguros, pero nos dejan sin la posibilidad de imaginar otras historias para otros futuros posibles. La casa que no tenemos es un lugar otro: sin paredes, un refugio para la imaginación, la sensibilidad y la aventura. Un espacio de conversación en el que Darío Sztajnszrajber y Soledad Barruti abren con intimidad algunos de sus diálogos, lecturas e ideas.