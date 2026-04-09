Fuerte caída de la industria: la actividad manufacturera retrocedió 8,7% en febrero

La actividad industrial argentina no logra encontrar un piso. Según informó este jueves el INDEC, el Índice de producción industrial manufacturero (IPI) registró una caída del 8,7% interanual en febrero de 2026. Los datos reflejan además una aceleración del proceso recesivo, con una baja del 4% respecto al mes previo (desestacionalizado) y un acumulado bimestral que ya marca un retroceso del 6,0%.

El informe oficial revela un panorama crítico para el sector fabril: de las 16 divisiones que componen el indicador, 14 presentaron números negativos. La caída es transversal y afecta desde el consumo masivo hasta la industria pesada, dejando solo dos sectores con variaciones positivas ligadas a la energía y la química.

Los sectores más golpeados por la crisis

El desplome fue particularmente severo en rubros clave para el empleo y la inversión. El sector de "Productos textiles" lideró las bajas con un hundimiento del 33,2%, seguido de cerca por "Maquinaria y equipo" (-29,4%) y la fabricación de "Vehículos automotores y autopartes", que cayó un 24,6%.

Otras divisiones con retrocesos de dos dígitos fueron:

Prendas de vestir, cuero y calzado: -18,2%

Productos de caucho y plástico: -15,7%

Industrias metálicas básicas: -12,5%

Tabaco: -14,9%

Incluso el rubro de mayor incidencia en el índice, "Alimentos y bebidas", mostró una retracción del 6,9%, reflejando el impacto de la caída del poder adquisitivo en el consumo diario de los hogares.

Petróleo y química: los únicos brotes verdes

En medio del escenario contractivo, solo dos sectores lograron escapar a la tendencia general. El rubro de "Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear" registró un salto del 19,7%, traccionado principalmente por la actividad en Vaca Muerta y la mayor eficiencia en el procesamiento de combustibles.

Por su parte, el sector de "Sustancias y productos químicos" anotó una leve mejora del 3,7%. Sin embargo, estas subas no alcanzaron a compensar el arrastre negativo del resto de la cadena industrial, que sigue sufriendo los efectos de la suba de costos, la falta de crédito y el enfriamiento de la demanda interna.

Incertidumbre para el cierre del trimestre

Con una caída acumulada del 6,0% en los primeros dos meses de 2026, los analistas miran con preocupación los datos de marzo. La industria manufacturera es uno de los principales motores de creación de empleo privado en el país, y una parálisis prolongada en sectores como el metalmecánico o el automotriz podría comenzar a impactar en los indicadores laborales del corto plazo.