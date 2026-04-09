Intendentes bonaerenses y Katopodis marchan contra Caputo por la obra pública y el precio de las naftas

El conflicto entre la provincia de Buenos Aires y el Gobierno Nacional sumará un nuevo capítulo de alta tensión el próximo martes 14 de abril. Un nutrido grupo de intendentes bonaerenses, encabezados por el ministro de Infraestructura provincial, Gabriel Katopodis, se movilizará hacia las puertas del Ministerio de Economía de la Nación para llevar una serie de reclamos urgentes al jefe de la cartera, Luis Caputo.

La movida, impulsada directamente desde la administración de Axel Kicillof, busca darle un carácter federal a un malestar que crece en el interior del país debido a las políticas de ajuste. El foco principal de la protesta estará puesto en la parálisis total de la obra pública en territorio bonaerense, una situación que, según denuncian los jefes comunales, afecta no solo el empleo local sino también la seguridad y el desarrollo de servicios básicos en los municipios.

El pedido para retrotraer el precio de la nafta

Además de la infraestructura, el costo de vida y la logística se han convertido en pilares del reclamo. Los intendentes solicitarán formalmente al Gobierno Nacional que se retrotraigan los valores de los combustibles a los precios vigentes el 1º de marzo pasado. Consideran que los fuertes aumentos aplicados en las últimas semanas han generado un impacto insostenible en las arcas municipales, afectando desde el patrullaje policial hasta la recolección de residuos y el mantenimiento de las redes viales.

La movilización no solo contará con el respaldo de los mandatarios más cercanos a la gobernación, sino que también tendrá el peso institucional de la Federación Argentina de Municipios (FAM). Bajo el mando del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, la organización se sumará a la marcha para denunciar la drástica caída de la coparticipación y los giros discrecionales, lo que ha dejado a varias comunas en una situación financiera crítica.

Antecedentes de un conflicto que escala

Este movimiento no es un hecho aislado. Ya durante el 2025, este mismo grupo de mandatarios provinciales había presentado diversas denuncias relacionadas con el recorte de fondos destinados a infraestructura, argumentando que el Estado Nacional estaba incumpliendo contratos ya firmados. La marcha del martes representa un endurecimiento de la estrategia política frente a lo que consideran una "asfixia financiera" por parte de la administración central.

Con la presencia confirmada de Gabriel Katopodis y el respaldo de la FAM, los intendentes buscan que el reclamo traspase las fronteras de Buenos Aires y se convierta en un hito de resistencia federal contra el ajuste. Hasta el momento, desde el Palacio de Hacienda no se ha dado señal de una posible audiencia para recibir a los jefes comunales, lo que anticipa una jornada de fuerte exposición política y posibles cortes de tránsito en la zona de Plaza de Mayo.