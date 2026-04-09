Kicillof advirtió sobre la reelección de Milei: “Hay otro camino y lo tenemos que construir nosotros”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, eligió la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA como escenario para lanzar un mensaje con fuerte contenido electoral y estratégico. Al encabezar el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el mandatario bonaerense planteó la necesidad de mirar más allá de la coyuntura y lanzó un interrogante directo a la militancia y a la sociedad: “Es momento de pensar qué pasaría si Milei continúa cuatro años más en el poder”.

Para Kicillof, la permanencia del programa de La Libertad Avanza en el tiempo conduciría inevitablemente a un estado de “disolución nacional”. Según su análisis, no se trata solo de una crisis económica pasajera, sino de un proyecto que busca torcer de manera permanente la identidad argentina, atacando pilares como la ciencia, la educación y la industria nacional para consolidar un modelo de entrega de recursos y desprotección laboral.

El llamado a frenar la "destrucción masiva"

En su discurso, el Gobernador calificó las políticas del Gobierno nacional como un "plan de destrucción masiva" que utiliza el ajuste presupuestario como herramienta para quebrar el sistema soberano del país. Sostuvo que desfinanciar las universidades y la investigación es la llave que utiliza la administración de Javier Milei para impedir el desarrollo autónomo. En ese sentido, Kicillof remarcó que la continuidad de este rumbo significaría resignar la posibilidad de agregar valor a las materias primas y quedar atrapados en recetas económicas que el mundo ya ha desechado.

Frente a este escenario, el mandatario insistió en que el país no puede volver a caer en falsos dilemas como elegir entre el campo o la industria. Argumentó que el único modo de evitar el programa de "asfixia" nacional es mediante la tecnología y el conocimiento, sectores que hoy se encuentran bajo un ataque sin precedentes tanto en lo salarial como en lo presupuestario.

La construcción de una alternativa sin internas

Hacia el final del encuentro, que reunió a intendentes, legisladores y referentes académicos, Kicillof envió un mensaje contundente hacia el interior del peronismo y las fuerzas opositoras. Instó a no perder tiempo en discusiones internas y a concentrarse en la tarea de ofrecer una propuesta superadora para aquellos sectores que hoy se sienten desmotivados por el ajuste. “Hay otro camino y lo tenemos que construir nosotros”, sentenció, posicionándose como el arquitecto de una alternativa al modelo libertario.

Con la premisa de que no hay desarrollo sin soberanía científica y educativa, el Gobernador cerró el acto convocando a trabajar juntos para plantar la bandera de la industria nacional. De esta manera, Kicillof reafirmó su intención de liderar el proceso de reconstrucción opositora, planteando que la defensa de la universidad pública y gratuita no es solo una consigna educativa, sino el pilar fundamental para recuperar el futuro de la Argentina frente a la gestión de Milei.