Ministro de Kicillof condenó los ajustes sanitarios de Milei: “Son unas bestias”

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, expresó su preocupación por la situación del sistema sanitario a nivel nacional y alertó sobre las consecuencias del ajuste en políticas públicas esenciales.

En ese marco, el funcionario de la administración de Axel Kicillof recalcó la importancia del programa Remediar y cuestionó la reducción en el envío de medicamentos.

Cómo van a sacar el REMEDIAR, son unas bestias



Hace 24 años que le da los medicamentos esenciales a más 20 millones de personas. pic.twitter.com/LrHLuF4zNX — Nicolás Kreplak (@nkreplak) April 9, 2026

“Remediar es la política más importante que tiene el Ministerio junto con las vacunas”, señaló, y advirtió que actualmente la Provincia está recibiendo “cerca del 3 0% o 40 % de lo que recibía antes”.

Menos tratamientos

“Es un derecho adquirido de la sociedad, que no se puede retroceder de esta manera”, aclaró. En ese sentido, alertó que la interrupción en el acceso a tratamientos puede generar un fuerte impacto en el sistema sanitario: “Cuando uno no recibe esa medicación, en 15 días está en la guardia con una crisis. Va a colapsar el sistema de salud por emergencia”.

Además, consideró que la situación actual constituye “un atentado contra la salud pública” y advirtió que “empezar la temporada alta sin medicamentos es como ir a la guerra sin fusiles”.

¿Qué implica la falta de vacunas?

Kreplak también hizo referencia a la situación de las vacunas y alertó sobre la falta de dosis y sus consecuencias: “Si no tenemos las vacunas a tiempo, a todas las personas que van a la guardia se les van a sumar quienes no estén vacunados”.

En igual tono , explicó que la reducción en la compra de vacunas genera “oportunidades perdidas” para completar esquemas, lo que deriva en una caída de la cobertura.

Desinversión en salud mental

En relación a la salud mental, Kreplak cuestionó el rumbo de las políticas nacionales y defendió el modelo bonaerense: “La reforma que plantean es un retroceso. La crisis se resuelve con más inversión, no con cambios en la ley”. Además, subrayó que en la Provincia ya se avanzó en el cierre del 70 % de los manicomios, con una estrategia basada en la atención comunitaria y el respeto de los derechos humanos.

Finalmente, el ministro insistió en la gravedad del contexto actual, pues “el Estado nacional está abandonando a 20 millones de personas”.