¿Qué hacer este fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires?

Este fin de semana, la Ciudad de Buenos Aires ofrece una amplia agenda de actividades culturales, musicales y al aire libre para disfrutar en distintos barrios. Festivales, experiencias gastronómicas, propuestas para chicos y eventos especiales forman parte de la programación, que se complementa con las visitas guiadas que ofrece el Ente de Turismo.

BA Flota | Parque de la Ciudad

El sábado 1 llega el festival de globos aerostáticos a Buenos Aires. Un espectáculo único en Sudamérica, que invita a disfrutar de una tarde mágica al aire libre y mirando al cielo.

Habrá una exhibición de globos aerostáticos y será posible verlos en vuelos cautivos (anclados al piso) y haciendo demostraciones de destrezas en el aire. También habrá bandas en vivo y DJs.

Bioferia | Hipódromo de Palermo

Del viernes 10 al domingo 12, esta feria es un punto de encuentro entre empresas, emprendedores, organizaciones y personas interesadas en el bienestar. Stands de emprendedores y PyMEs de triple impacto que están revolucionando el consumo responsable con productos y servicios que generan un impacto positivo en la sociedad, la economía y el medio ambiente.

Corrientes 24 horas | Avenida Corrientes entre Callao y Cerrito

El sábado 11, desde las 22:30 y hasta las 3 horas, la calle más emblemática de la Ciudad se activa con intervenciones de cine, shows y música en vivo, junto a artistas destacados que irrumpen en formato pop-up y generan encuentros únicos.

Atardecer en el Colón

El viernes, desde las 20 horas, una experiencia única que invita a descubrir sus diversos espacios desde una mirada exclusiva. La actividad incluye una visita guiada que culmina con un brindis, degustación de vinos y bocaditos en la terraza del Salón Dorado, y música clásica en vivo, en un entorno que conjuga arte, arquitectura y celebración.

Hernán Cattaneo Sunsetstrip | Ciudad Universitaria

El sábado 11 y domingo 12, desde las 16 horas, se vieneuna experiencia de música electrónica única. El Sunsetstrip invita a disfrutar del atardecer y la naturaleza bailando.

La puesta de sol será el telón de fondo de la magia del reconocido DJ.

La última fortaleza, una aventura épica medieval | La Rural

Del viernes 10 al domingo 12, de 10 a 21 horas, brujas, dragones y caballeros dan vida a esta expedición en realidad virtual que transporta al público a Carcassonne, la ciudad fortificada del sur de Francia, tal como existía en el año 1304.

La experiencia consiste en acompañar a dos personajes en un recorrido lleno de escenas épicas atravesadas por el poder de los reyes y la Inquisición.

Sabe la Tierra | Plaza Arenales de Villa Devoto.

Sábado 11 y domingo 12, de 11 a 19 horas. Como siempre, la feria Sabe la Tierra contará con un despliegue de proyectos de triple impacto, marcas, organizaciones, emprendimientos sustentables de diseño y gastronómicos que se reúnen en una gran cantidad de puestos.

Top 5: lo mejor del Universo | Planetario Galileo Galilei

Sábado 11 y domingo 12, a las 14 y 16:30 horas. Un espectáculo astronómico para niños de 6 a 10 años que resulta toda una experiencia sensorial profundamente inspiradora. Una invitación a mirar el cielo con ojos renovados y redescubrir todo lo que aún queda por conocer.

Museo Participativo de Ciencias Prohibido No Tocar | Centro Cultural Recoleta

Del viernes 10 al domingo 12, de 15 a 20 horas. El museo está dedicado a la divulgación de las ciencias en forma lúdica y participativa. Cuenta con una importante cantidad de exhibiciones interactivas que incentivan la curiosidad e invitan a jugar y conocer más. Es una propuesta activa para público de todas las edades.

El carnaval de los animales y otras músicas | Teatro Colón

Domingo 12, a las 11 horas. Esta es una propuesta que invita a las familias a disfrutar con los más chicos la magia de la música. El Ensamble Instrumental del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y los cantantes del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón se presentarán en un espectáculo de 50 minutos. Edad sugerida: a partir de los 4 años.

Mirador Obelisco | Plaza de la República

Todo el fin de semana, de 9 a 21 horas. El monumento emblema de Buenos Aires se renovó para ofrecerte una experiencia inolvidable: por primera vez en sus 89 años de historia, el Obelisco abre su mirador al público de forma regular. A partir del 1 de noviembre, el nuevo Mirador Obelisco te invita a disfrutar de una vista panorámica 360° de la Ciudad, a 67,5 metros de altura. Para acceder a los tickets: https://miradorobelisco.com.ar/

Bus Turístico

Todo el fin de semana, de 9 a 17 horas (el amarillo) y de 9:30 a 18 horas (el rojo). Desde Avenida Quintana 596 (amarillo) y Diagonal Roque Saenz Peña 728 (rojo).

Se puede recorrer los atractivos turísticos más emblemáticos de la Ciudad, con una gran vista panorámica. Hay dos circuitos y salen de puntos distintos, uno con el bus amarillo y otro con el bus rojo. Vas a conocer lugares históricos, espacios culturales y zonas únicas. El servicio da la posibilidad de ascender y descender de los buses todas las veces que el visitante quiera.

Navegación por el Riachuelo

Todo el fin de semana. 10:30, 13, 15 y 17:30 horas. La propuesta consiste en navegar por la desembocadura del Riachuelo, pasar por debajo del antiguo Puente Transbordador Nicolás Avellaneda, y ofrecer vistas de Caminito y los edificios emblemáticos de la costanera boquense desde el agua. También, la Reserva Ecológica y los rascacielos.

Humberto M - Sunset Río de la Plata | Cecilia Grierson 400, Puerto Madero

Viernes y sábado, 17:30 horas. La experiencia dura dos horas: la primera, el barco permanece amarrado y la segunda, navegando. El recorrido comienza desde la Dársena Norte, donde se encuentra el antiguo Hotel de los Inmigrantes.