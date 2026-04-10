Feria del Libro 2026: “El Eternauta” tendrá su propio stand y promete una experiencia inmersiva

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2026 sumará una de sus principales atracciones: El Eternauta tendrá un stand propio donde los visitantes podrán vivir una experiencia inmersiva en torno a la histórica obra de ciencia ficción argentina.

El Grupo Planeta confirmó que la obra cumbre de Héctor Oesterheld y Francisco Solano López tendrá propio un stand en la 50ª Feria del Libro de Buenos Aires, a realizarse del 23 de abril al 11 de mayo en La Rural de Palermo. Estará ubicado en el pabellón Ocre, para que los visitantes puedan vivir la “experiencia eternauta”.

Del mismo modo, confirmó la expansión de su propuesta con otros stands y anunció sus invitados internacionales.

El Eternauta

De Héctor Oesterheld y Francisco Solano López, es la primera novela gráfica en español y la más importante para el mundo hispanoamericano. Obra cumbre de la ciencia ficción, fue publicada originalmente en Argentina como una serie de 106 entregas desde 1957 a 1959, en la revista Hora Cero Semanal.

Para esta edición definitiva, revisada y corregida, se han retocado más de cincuenta ilustraciones sin alterar el espíritu original de la obra, con la intención de optimizar su calidad visual, potencia y continuidad gráfica.

Con su vitalidad narrativa, su vigor político y su peso iconográfico intactos, se presenta la multipremiada historia que influenció a más de cinco generaciones de lectores alrededor de todo el mundo.

H. G. Oesterheld

Nació en Buenos Aires el 23 de julio de 1919. Fue un guionista de historietas y escritor argentino. Escribió numerosos relatos breves de ciencia ficción y novelas, fundó la Editorial Frontera y publicó en revistas como Misterix, Hora Cero y Frontera, siendo sus series más conocidas Sargento Kirk, Ernie Pike, Bull Rocket y, sobre todo, El Eternauta, la que es considerada su obra maestra.

Trabajó junto con Hugo Pratt, Alberto Breccia y Francisco Solano López entre otros dibujantes. Realizó un clásico de la historieta argentina, Mort Cinder y, además, una biografía del Che Guevara y otra de Eva Perón, mientras colaboraba en muchas de las revistas de la editorial Atlántida.

En 1969 publicó una nueva versión de El Eternauta para la revista Gente, con un guion políticamente más comprometido. La publicación fue cancelada y buena parte de la historia original se resumió para que no quedara inconclusa.

A la misma época pertenecen los microrrelatos agrupados bajo el título de “Sondas”, para la antología “Los argentinos en la luna”, de Ediciones de la Flor.

A principios de la década de 1970, Oesterheld se volcó junto con sus cuatro hijas a la militancia política, y en 1976 a partir de la instauración de la dictadura cívico-militar pasó a la clandestinidad, desde donde continuó escribiendo guiones, entre ellos el de la secuela de El Eternauta.

El 27 de abril de 1977 fue secuestrado por los “grupos de tareas” de la dictadura militar y desde entonces permanece desaparecido, al igual que sus cuatro hijas Diana, Beatriz, Estela y Marina.

En 1980 obtuvo postmortem el premio Yellow Kid, el galardón más importante del prestigioso Festival de Lucca, Italia. En 2016, El Eternauta recibió el aclamado premio Eisner de la industria del cómic.

Francisco Solano López (1928–2011)

Fue uno de los dibujantes más influyentes de la historieta argentina. Autodidacta, comenzó en los años 50 en Editorial Columba y luego inició una prolífica sociedad con Héctor G. Oesterheld, con quien creó El Eternauta (1957), obra emblemática del cómic hispanoamericano.

Juntos también desarrollaron Bull Rocket, Rolo el marciano adoptivo y otros títulos. Luego de esa colaboración, comenzó un largo período publicando para la editorial británica Fleetway. De esa época destaca Kelly’s Eye.

Exiliado en España desde 1977, produjo obras como La Guerra del Paraguay, sobre su antepasado homónimo, y Ana e Historias Tristes, con guiones de su hijo Gabriel. Más tarde, en Brasil y Argentina, colaboró con guionistas como Pol Maiztegui (El Regreso) y Ricardo Barreiro (Ministerio).

Fue distinguido con premios en Argentina, España e Italia y declarado Personalidad Destacada de la Cultura (2008). Recibió el Premio Konex póstumo (2012) y El Eternauta fue galardonado con el Eisner en 2016.

Evaristo, con guion de Carlos Sampayo, es considerada la obra cumbre de su carrera artística, entre otros motivos por su recreación de la Buenos Aires de los ‘50 sin más ayuda que su memoria.

Autores internacionales

Grupo Planeta anticipó los autores internacionales del sello que estarán presentes en la 50ª edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se llevará a cabo entre el 23 de abril y el 11 de mayo en el predio ferial de La Rural.

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Leonardo Padura, Fernando Aramburu, Daniel Habif y Anyha Ruiz, Inma Rubiales, Alice Kellen, Megan Maxwell, Sandra Miró, Juan del Val (Premio Planeta) y Benoit Coquil, son los invitados internacionales quienes formarán parte de una nutrida agenda de actividades, presentaciones y firmas.

Stand para el público juvenil

Ubicado en el Pabellon amarillo, la editorial diseñó un espacio exclusivo destinado al público juvenil | Young - Adult en donde se podrán contar con todos los títulos de las temáticas más buscadas como Romantasy, Dark Romance, Cozy Mystery, Fantasy, solo para nombrar algunos, además de lanzamientos y firmas.

De esta manera, Grupo Planeta reafirmó su “compromiso con el mundo editorial y su entusiasmo por seguir acercando grandes historias a los lectores, en el marco de una edición histórica de la Feria del Libro de Buenos Aires”.