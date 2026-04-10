Fiesta de la Vendimia 2026 en Saldungaray: fechas, actividades y el auge del vino bonaerense

La localidad de Saldungaray será escenario de una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Vendimia, que se realizará el 11 y 12 de abril con una propuesta que combina vino, gastronomía y espectáculos en vivo. El evento, que reúne a bodegas y productores de toda la provincia, busca consolidar el crecimiento del vino bonaerense y posicionar a la región como destino turístico.

A orillas del río Sauce Grande y al pie del Sistema de Ventania, el Pueblo Turístico Saldungaray despliega su ritmo sereno entre historia, naturaleza y producción y se prepara para una gran celebración. El sábado 11 y domingo 12 de abril, desde el mediodía, el Predio del Ferrocarril será escenario de la 11 ª Fiesta Provincial de la Vendimia, con entrada libre y gratuita.

¿Qué ofrece el evento?

Durante dos jornadas, productores y bodegas bonaerenses compartirán sus vinos, desplegarán degustaciones y se desarrollará un paseo de artesanías y un patio gastronómico.

“La celebración tiene una impronta muy identitaria de la Provincia donde los vinos son de regiones y características diferentes: de serranía, oceánicos y de humedal”, contó Manuela Parra, propietaria de Bodega Saldungaray.

El vino bonaerense

Frenada por la dictadura en 1934, la vitivinicultura bonaerense renació en los años 90 y vive una nueva etapa. Con 52 viñedos registrados y ocho bodegas en actividad, el suelo bonaerense consolida una identidad propia en el mapa del vino argentino.

En el sudoeste, donde los vientos oceánicos y continentales marcan el carácter, variedades como malbec, pinot noir, cabernet franc o sauvignon blanc encuentran condiciones ideales para reproducirse.

En este escenario, viñedos como Bodega Saldungaray abre sus puertas con experiencias de enoturismo como degustaciones, recorridos y contacto directo con la producción.

“Nosotros participamos desde el origen de esta fiesta que reúne a todos los productores de la provincia de Buenos Aires donde celebramos el vino y la reinserción de Buenos Aires en el mapa federal de la vitivinicultura”, destaca la productora.

Pueblo Turístico

Pero Saldungaray es mucho más que su fiesta. Es un pueblo que invita a bajar el ritmo y descubrir su patrimonio, desde el imponente Portal del Cementerio hasta la Iglesia Nuestra Señora del Tránsito, obras del arquitecto Francisco Salamone.

Atravesado por el río Sauce Grande, suma descanso, playas, caminatas, pesca y tardes al aire libre, todo en un marco donde la identidad que se construye, se comparte.