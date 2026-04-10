Moreno agita la interna en el PJ: puso a Pichetto por encima de Kicillof y sumó a Villarruel

El exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, volvió a sacudir la interna del peronismo al referirse a los posibles candidatos del PJ de cara a 2027. En ese marco, aseguró que Miguel Ángel Pichetto puede tener más potencial que Axel Kicillof y sorprendió al no descartar a la vicepresidenta Victoria Villarruel dentro de un eventual armado político.

“Estamos tratando de juntar las diferentes tribus del peronismo. Todos están tratando. Estamos construyendo un proyecto colectivo, pero ir hacia los mínimos comunes denominadores, esa es la idea”, puntualizó el líder de Principios y Valores en declaraciones a Delta 90.3.

Acto seguido, puso de relieve que “en algún momento se empezaron a priorizar los proyectos individuales, y eso no sirvió. Estamos volviendo a la doctrina”.

“Cristina no puede estar corrida porque es una dirigente muy importante para el peronismo. Naturalmente va a tallar, como (Miguel Ángel) Pichetto, como (Sergio) Massa, como (Juan) Grabois, como (Axel) Kicillof, como Moreno”, enumeró.

En tanto, aseveró que “nos hemos acostumbrado a hablar de izquierdas y derechas. No son las categorías que sirven: las que sirven son globalización o nacionalismo. Con Grabois estamos en la misma, nacionalismo. Podríamos tener alguna diferencia con Kicillof, porque él hasta hace poco reivindicaba a los chinos”.

Enamorarse del peronismo

Así las cosas, evaluó que “nos estamos encontrando con un mundo muy interesante para el peronismo”.

“Los europeos siempre tratan sistemáticamente de enseñarte, no son capaces de escuchar. Si querés explicarle al europeo qué es el peronismo, le tenés que preguntar: ‘¿Conociste al Papa Francisco? Bueno, eso es el peronismo’”, graficó el exfuncionario.

Por otra parte, manifestó que “tenemos que enamorarnos con un esquema que diga que el peronismo viene a reindustrializar la Argentina, y que todo aquel que quiera trabajar, va a tener un trabajo”.

Las candidaturas

“Hoy por hoy, Axel Kicillof está con un proyecto personal. Puede ganar, como Alberto, pero va a fracasar de la misma manera”, avizoró.

También planteó que “ya nadie habla de la Renta Básica Universal” y “lo primero que tenemos que definir es si el candidato peronismo es el más potente en votos, o el que tiene el plus para ganar un ballotage”.

“Creo que el candidato del Peronismo debería ser el del ballotage, el de la segunda vuelta. A lo mejor es más interesante Pichetto que Axel”, deslizó Moreno.

La invitación a Villarruel

“El proyecto Implica que todos nos vamos a pasar los votos, y después elegimos el que pone el plus”, insistió el exsecretario de Comercio Interior.

Finalmente, dijo ver a la vicepresidenta Victoria Villarruel “dentro del proyecto si se define como peronista”.

