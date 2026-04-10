San Martín presente en París: liderazgo femenino y vanguardia industrial

General San Martín pisa fuerte en Francia. Es que en el marco de la Misión de Inmersión Empresarial a París 2026, una delegación de mujeres líderes bonaerenses se encuentra desarrollando una agenda de alto impacto, con una referente de la “Capital PyME” como protagonista central.

Jimena Martin, abogada, CEO de Baires Group, empresa metalúrgica que se dedica a la fabricacion de conductos para aire acomdicionado, ventilacion y extracción comercila e industrial, radicada en el partido, y prosecretaria de la Union Industrial de General San Martín, participa con el objetivo de captar tendencias en economía circular y modelos productivos de vanguardia.

Voces de mando y gestión local

Su foco está puesto en la modernización de los procesos industriales locales. Al respecto, pondera: “Vinimos a detectar herramientas concretas de financiamiento y sistemas de reciclaje avanzado para integrarlos al sector productivo de San Martín”.

Agenda estratégica en la capital francesa

La comitiva, integrada por once empresarias, mantiene encuentros con líderes tecnológicos como Globant, visitas a polos industriales que transforman desechos en recursos y reuniones de trabajo con la Embajada Argentina en Francia.

Esta misión no solo representa un orgullo para San Martín por la calidad de sus representantes, sino que promete resultados tangibles.

La visión Jimena Martin es clara: “La experiencia en París es el punto de partida para una industria local más competitiva, conectada al mundo y comprometida con el desarrollo sostenible”.

