Espectáculos | 10 abr 2026
Gastronomía
Suculento homenaje a la pasta carbonara… en modo pizza
Durante todo el mes, La Casa Blanca de Habana ofrece una creación fuera de carta que reinterpreta este clásico italiano. Ingredientes frescos y masa madre de larga fermentación.
La carbonara, reina de las pastas, se caracteriza por su combinación de spaghetti, guanciale, yemas de huevo y queso pecorino. Y como un pertinente tributo, La Casa Blanca de Habana presenta durante abril una pizza de edición especial que toma como punto de partida los sabores.
Es que cada 6 de abril los amantes de la gastronomía celebran el Día Internacional de la Carbonara, un plato clásico de la cocina italiana que, al calor de su simplicidad, logró traspasar fronteras y convertirse en uno de los más populares de la península.
Fuera de carta
Esta versión propia, disponible todos los días y por tiempo limitado, se integra a la identidad creativa del local de Villa Pueyrredón, con una combinación de ingredientes pensada para lograr equilibrio, frescura y profundidad.
La receta
Reúne mozzarella, provolone, panceta crocante, emulsión de yemas (curadas y cocidas con aceite, pimienta y provolone), queso sardo y pimienta, dispuestos sobre su distintiva masa madre con 48 horas de fermentación.
Elaborada bajo una técnica que fusiona el estilo napoletano con cocción a la piedra en horno 100 % a leña, la base aporta una textura aireada y un sabor intenso que realza cada componente.
Con qué se puede acompañar
La pizzería de Nazca y Habana sugiere su selección de cervezas, vinos, vermut o el moscato propio de la casa, opciones ideales para disfrutar en sus mesas al aire libre, en la vereda.
De esta manera, esta pizza especial se convierte en una invitación a vivir una experiencia relajada y de impronta barrial, en línea con el espíritu que define a La Casa Blanca de Habana .