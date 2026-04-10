Suculento homenaje a la pasta carbonara… en modo pizza

La carbonara, reina de las pastas, se caracteriza por su combinación de spaghetti, guanciale, yemas de huevo y queso pecorino. Y como un pertinente tributo, La Casa Blanca de Habana presenta durante abril una pizza de edición especial que toma como punto de partida los sabores.

Es que cada 6 de abril los amantes de la gastronomía celebran el Día Internacional de la Carbonara, un plato clásico de la cocina italiana que, al calor de su simplicidad, logró traspasar fronteras y convertirse en uno de los más populares de la península.

Fuera de carta

Esta versión propia, disponible todos los días y por tiempo limitado, se integra a la identidad creativa del local de Villa Pueyrredón, con una combinación de ingredientes pensada para lograr equilibrio, frescura y profundidad.

La receta

Reúne mozzarella, provolone, panceta crocante, emulsión de yemas (curadas y cocidas con aceite, pimienta y provolone), queso sardo y pimienta, dispuestos sobre su distintiva masa madre con 48 horas de fermentación.

Elaborada bajo una técnica que fusiona el estilo napoletano con cocción a la piedra en horno 100 % a leña, la base aporta una textura aireada y un sabor intenso que realza cada componente.

Con qué se puede acompañar

La pizzería de Nazca y Habana sugiere su selección de cervezas, vinos, vermut o el moscato propio de la casa, opciones ideales para disfrutar en sus mesas al aire libre, en la vereda.

De esta manera, esta pizza especial se convierte en una invitación a vivir una experiencia relajada y de impronta barrial, en línea con el espíritu que define a La Casa Blanca de Habana .