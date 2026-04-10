Cayó falsa abogada en La Plata: Prometía cargos y estafó por millones

Una joven de 25 años fue detenida en la ciudad de La Plata acusada de múltiples delitos, entre ellos estafa, falsificación de sellos, ejercicio ilegal de la abogacía y usurpación de títulos, en el marco de una investigación que lleva adelante la DDI local.

¿Quién es la falsa abogada?

La imputada, identificada como Noelia Virginia Rajoy, fue arrestada tras una serie de tareas investigativas impulsadas por la UFI N° 11, a cargo del fiscal Álvaro Garganta, con intervención del Juzgado de Garantías N° 1, encabezado por el juez Federico Guillermo Atencio.

El comienzo de la causa

Se inició el 3 de junio de 2025, a partir de una denuncia presentada ante la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte bonaerense.

Según consta en la investigación, la acusada habría organizado una convocatoria fraudulenta ofreciendo supuestos cargos en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Incluso, simuló un llamado a examen de ingreso, presentándose falsamente como abogada y empleada judicial.

El accionar judicial

A partir de estas maniobras, el Ministerio Público Fiscal ordenó diversas tareas de inteligencia, entre ellas el análisis de redes sociales. Los investigadores lograron identificar un perfil de Instagram desde el cual la sospechosa promocionaba servicios legales, lo que permitió avanzar en su identificación y localización.

El 1 de septiembre de 2025 se realizó un allanamiento en una vivienda de la localidad de Lisandro Olmos, donde se secuestraron elementos clave para la causa: un título universitario de abogado apócrifo con membrete de la Universidad Nacional de La Plata, un teléfono celular, una notebook y diversa documentación vinculada a trámites.

¿Qué revelaron los dispositivos?

El análisis posterior de los dispositivos electrónicos reveló una maniobra aún más compleja. La imputada habría creado una cuenta de correo electrónico falsa con la identidad visual de la Administración Federal de Ingresos Públicos, mediante la cual envió intimaciones por supuestas deudas a un hombre de 56 años, identificado como A.M.H.

De acuerdo con la pesquisa, la mujer aprovechó un vínculo personal previo —ya que la víctima es padre de su pareja— y el conocimiento de que había recibido dinero tras su jubilación. Bajo engaño, le habría solicitado distintas sumas para saldar supuestas obligaciones fiscales, logrando un perjuicio económico estimado en 31 millones de pesos.

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó su detención, la cual se concretó mediante un operativo encubierto. La sospechosa fue interceptada en la vía pública, identificada y puesta a disposición judicial. Además, se secuestró el teléfono celular que llevaba consigo al momento del arresto.

La detenida será trasladada en las próximas horas para prestar declaración ante la Justicia.