Malvinas: estudiantes secundarios publican libro sobre los 11 héroes de La Plata caídos

Este viernes 10, a las 16.45 horas, en el auditorio del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires (calle 7 N° 1267, entre 58 y 59), se presentará Son Nuestros, un libro que reconstruye las historias de vida de los once soldados platenses caídos en la Guerra de Malvinas, elaborado a partir de un proyecto educativo con estudiantes de 6° año de los colegios Virgen del Pilar y Benito Lynch.

Cómo surgió el proyecto educativo sobre Malvinas

La obra es el resultado de un trabajo desarrollado durante 2025 en el marco de la materia Proyecto de Investigación en Ciencias Sociales, bajo la coordinación del profesor de Historia Juan Facundo Braile, quien impulsó una propuesta que articuló investigación histórica, trabajo de campo y producción escrita.

El proceso incluyó entrevistas en profundidad a familiares, excombatientes y allegados, así como el análisis de documentos personales. En ese marco, los familiares de los caídos participaron activamente del proyecto, compartiendo testimonios, recuerdos, cartas y fotografías que permitieron reconstruir las trayectorias de cada uno de los jóvenes desde una perspectiva cercana y profundamente humana.

“Los once nombres se convirtieron en rostros, los rostros en historias, y las historias en un libro que honra la vida”, señala Braile, al describir el recorrido del proyecto y el vínculo construido entre los estudiantes y las familias.

Respaldo institucional

La iniciativa contó con el acompañamiento de la Casa del Ex Soldado Combatiente de Malvinas (CEMA) de La Plata, con la participación de excombatientes como Antonio “Tony” Reda, consolidando un trabajo colectivo entre la comunidad educativa, los excombatientes y las familias.

En ese sentido, el docente destaca que ese intercambio permitió alcanzar una profundidad difícil de lograr desde el aula: “su voz le dio al trabajo una dimensión humana imposible de encontrar en los manuales”.

Desde el desarrollo editorial y comunicacional, el proyecto fue llevado adelante por la licenciada en Comunicación Social Rosario De Rosa, mientras que Francisco Benítez Serrano trabajó en la identidad digital y la proyección web de la obra.

El trabajo de los estudiantes para reconstruir la memoria

Son Nuestros tuvo una primera presentación en formato digital en diciembre de 2025 y ahora se lanza en edición impresa. El libro está construido a partir del recurso de la crónica, con textos que reconstruyen escenas, voces y experiencias, permitiendo al lector acercarse a las historias desde una lectura íntima y narrativa.

Cada capítulo propone un recorrido singular: no sólo quiénes fueron esos jóvenes, sino cómo vivieron, qué los rodeaba, qué vínculos los definían y qué huellas dejaron. En esa clave, la obra desplaza el foco de la guerra hacia las vidas.

En palabras de Braile, el sentido del proyecto fue “correrse de los grandes relatos para volver a lo esencial: las historias, los nombres y las marcas que siguen presentes”.

Memoria, Verdad y Soberanía

Más que un trabajo escolar, la experiencia deja ver el potencial de la escuela cuando se vincula con su entorno y produce conocimiento con sentido social, a partir del encuentro directo con quienes sostienen viva la memoria.

En su vestión digital, el libro puede descargarse aquí: https://sonnuestros.com.ar/libro/.