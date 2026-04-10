La fábrica de Willy Wonka abrió en plena calle Corrientes

La magia de Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show dio un paso clave hacia su esperado estreno con una show especial en la puerta del Teatro Gran Rex. Allí se realizó una presentación en vivo que sorprendió a una multitud y marcó la apertura del universo de la icónica fábrica de Willy Wonka en la ciudad.

De los productores de éxitos como La Sirenita, Matilda y School of Rock, que convocaron a más de 500 mil espectadores, esta nueva propuesta ya genera un fuerte impacto: a semanas de su estreno, se han vendido más de 7 mil entradas, confirmando el enorme interés del público.

En plena calle Corrientes

Con una impactante puesta en escena al aire libre, el elenco ofreció un adelanto del tono visual, musical y narrativo que tendrá esta superproducción, generando una conexión inmediata con el público que se acercó especialmente para ser parte de este momento. La intervención funcionó como una antesala de lo que será el gran evento teatral del invierno 2026.



El espectáculo está protagonizado por Agustín “Rada” Aristarán en el rol de Willy Wonka, acompañado por Mery Del Cerro como la Sra. Bucket y Sebastián Almada como el abuelo de Charlie, junto a un destacado elenco que da vida a los entrañables personajes del clásico de Roald Dahl.



Este ambicioso proyecto cuenta con más de 20 artistas en escena, cuatro elencos infantiles y un equipo de más de 150 personas trabajando en su desarrollo, consolidándose como una de las producciones más importantes del año.

El elenco

El reparto de padres de Charlie se completa con Dolores Ocampo como la Sra. Teavee (mamá de Mike), Denise Cotton como la Sra. Gloop (mamá de Augustus), Sebastián Holz como el Sr. Salt (papá de Veruca) y Marcelo Albamonte como el Sr. Beauregarde (papá de Violet).



Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show se estrenará en el Teatro Gran Rex en invierno de 2026, y continúa revelando avances de un universo escénico que promete deslumbrar a grandes y chicos con una experiencia inmersiva, mágica y llena de humor.

El Show

Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show es una producción teatral de gran escala que combina música, danza, actuaciones en vivo y una puesta en escena de enorme espectacularidad. Con el sello de Ozono, MP y Los Rottemberg, productores de grandes éxitos como La Sirenita, Matilda y School of Rock, y bajo licencia de Music Theatre International (MTI), la obra promete convertirse en el gran acontecimiento teatral familiar de 2026 en Argentina.



La historia invita a los espectadores a entrar en el universo del excéntrico chocolatero Willy Wonka a acompañar a Charlie Bucket y a los cinco afortunados ganadores de los billetes dorados en una aventura inolvidable. Una experiencia llena de música, magia y emoción, con el equipo creativo que ha marcado hitos en la cartelera nacional.

Cuándo estrena y cómo adquirir las entradas

La obra estrenará el jueves 4, con funciones de miércoles a domingo (más de 80 programadas hasta el momento).

Las localidades están a la venta a través de TuEntrada y en la boletería del Teatro Gran Rex, Avenida Corrientes 857.