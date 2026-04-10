Alak reconoció a los platenses que llegaron a la Luna con la Misión Artemis II de la NASA

En un acto cargado de emotividad y reconocimiento científico, el intendente de La Plata, Julio Alak, distinguió este viernes a los profesionales e instituciones que hicieron posible un hito sin precedentes: la participación argentina en la Misión Artemis II de la NASA. El equipo platense fue responsable del diseño, desarrollo y ensamblaje del satélite Atenea, una pieza clave en la misión que volvió a llevar astronautas a la órbita lunar tras más de medio siglo.

El proyecto, nacido en el corazón de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), fue seleccionado por la agencia espacial estadounidense entre propuestas de 50 países. Argentina, representada por el talento local, compartió este privilegio únicamente con potencias como Alemania, Arabia Saudita y Corea del Sur. "Este es un hecho que trasciende la ingeniería espacial; es un hecho patriótico que reivindica la ciencia argentina", subrayó Alak durante la entrega de distinciones.

La Plata en la vanguardia aeroespacial

El satélite Atenea no solo logró integrarse a la misión, sino que se destacó por ser el único de los cuatro seleccionados en operar con éxito rotundo en el espacio profundo. Este logro posiciona a la capital bonaerense como un polo estratégico de desarrollo tecnológico. Por este motivo, el municipio declaró de Interés Municipal la labor de la Facultad de Ingeniería, el Centro Tecnológico Aeroespacial (CTA), el Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR) y el grupo SENyT.

El intendente enfatizó que este éxito es el resultado de un sistema educativo público sólido: "Esto fue posible gracias a una universidad y un CONICET que decidieron apostar a que las ideas se transformen en realidades". Por su parte, el decano de Ingeniería, Marcos Actis, reforzó la idea de la ciencia como política de Estado: "El desarrollo trasciende los gobiernos de turno; los proyectos de Estado son del pueblo argentino".

Ingeniería de alta complejidad para el espacio profundo

Los profesionales platenses lideraron áreas críticas que permitieron la supervivencia del satélite en condiciones extremas. Desde el CTA y el IAR, se trabajó en la ingeniería de sistemas, el control térmico y el software de vuelo. La estructura de Atenea funcionó como un blindaje vital contra la radiación espacial, protegiendo la Computadora a Bordo (OBC), que actuó como el cerebro de la operación.

Entre los desarrollos más destacados se encuentran el Sistema de Energía -paneles solares y baterías que gestionaron la potencia en todas las fases del vuelo-; Comunicaciones -un enlace en banda S que permitió recibir datos críticos desde la órbita lunar-; Navegación de Precisión -un receptor GNSS diseñado para operar incluso por encima de la constelación habitual de satélites-; Laboratorio LabOSat -una carga útil de la UNSAM para testear tecnología y medir radiación en tiempo real-.

Instituciones y profesionales distinguidos

El reconocimiento incluyó la entrega de diplomas y placas a los equipos del CTA, SENyT, IAR y la CONAE. Entre los nombres destacados figuran Marcos Actis, Juan Sebastián Delnero, Ramón López y Martín Salibe, junto a decenas de especialistas que integraron la integración mecánica y electrónica del satélite.

Con este reconocimiento, La Plata reafirma su lugar en el mapa de la ciencia global, demostrando que el talento nacional tiene la capacidad de liderar misiones de exploración humana en el espacio profundo de la mano de las agencias más importantes del mundo.