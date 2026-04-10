La Libertad Avanza presiona por la Boleta Única: reunión clave con la Directora Nacional Electoral

En el marco del debate por la modernización del sistema de votación, senadores y diputados de La Libertad Avanza (LLA) participaron este viernes de una reunión de trabajo estratégica con la Directora Nacional Electoral, Luz Landívar. El encuentro, desarrollado en el Anexo del Senado bonaerense, tuvo como eje central la exposición sobre la implementación de la Boleta Única Papel (BUP) y sus resultados en diversas jurisdicciones del país.

Durante la jornada, Landívar compartió la experiencia acumulada tanto a nivel nacional como en las provincias donde el sistema ya rige con éxito. La funcionaria destacó que la BUP no solo agiliza el proceso de votación, sino que representa una mejora sustancial en términos de transparencia electoral y una drástica reducción en el gasto público destinado a la impresión de boletas partidarias tradicionales.

La Boleta Única de Papel (BUP) viene a traer orden, claridad y sentido común.



Simplifica el voto, reduce el gasto y garantiza que todos compitan en igualdad de condiciones.



Pero hay algo todavía más importante: vuelve a poner al ciudadano en el centro.



Sin presiones.

Sin… pic.twitter.com/uL73dl2bn0 — Carlos Curestis (@CarlosCurestis) April 10, 2026

Un proyecto con historia en la Provincia de Buenos Aireses

La iniciativa de implementar la Boleta Única en territorio bonaerense es una bandera que La Libertad Avanza PBA sostiene desde hace tres años. Tras presentar un primer proyecto en noviembre de 2024, el bloque volvió a impulsar la medida el mes pasado en la Cámara de Senadores, buscando que la provincia más grande del país se acople a la tendencia nacional.

Tras la actividad, el senador Carlos Curestis subrayó la importancia de observar los antecedentes federales: "En las provincias donde ya se aplica, los resultados son claros: procesos más rápidos y transparentes. Más del 95% de los ciudadanos valoran positivamente la claridad del sistema. La provincia de Buenos Aires no puede seguir postergando una herramienta que mejora la calidad democrática", sentenció.

Ahorro fiscal y modernización del sistema

Uno de los puntos más fuertes que sostienen los legisladores libertarios es el impacto económico de la reforma. Según estimaciones de Curestis, si bien las comparaciones directas entre jurisdicciones son complejas, la implementación de la BUP podría significar un ahorro cercano al 40% en términos generales de logística y materiales electorales.

Por su parte, el diputado Juan Osaba hizo hincapié en la necesidad de actualizar la normativa local para que no quede desfasada respecto al resto de Argentina. "Ya son nueve las provincias que aplican la BUP en sus territorios. No podemos ignorar que la modalidad de votación en PBA necesita modernizarse para estar a la altura de lo que ya se aplicó en la última elección nacional", destacó el legislador.

Hacia una nueva dinámica electoral

La reunión con Landívar marca un paso adelante en la estrategia de LLA para instalar el tema en la agenda legislativa de 2026. El bloque busca capitalizar los datos de agilidad y transparencia para sumar consensos con otros sectores de la oposición y presionar por un cambio en las reglas de juego antes de los próximos comicios.

Con el respaldo técnico de la Dirección Nacional Electoral, los legisladores de La Libertad Avanza confían en que el debate por la Boleta Única Papel ganará terreno en las comisiones, planteando un desafío directo al sistema de "boleta sábana" que aún predomina en la provincia de Buenos Aires.