Alerta en Flybondi: la empresa no pagó los sueldos de marzo y hay riesgo de paro total

La aerolínea low cost Flybondi atraviesa una de las crisis más profundas desde el inicio de sus operaciones en el país. Este viernes, los trabajadores de la compañía denunciaron que aún no se acreditaron los salarios correspondientes al mes de marzo, superando todos los plazos legales establecidos. La situación ha puesto en pie de guerra a los gremios, que ya evalúan medidas de fuerza que podrían paralizar los vuelos en las próximas horas.

Desde la empresa enviaron un comunicado interno a sus empleados —denominados "Flybondiers"— admitiendo la demora pero calificándola como un hecho "excepcional" derivado de inconvenientes administrativos. Sin embargo, para los representantes sindicales, el impago es la cara visible de una situación financiera y operativa mucho más compleja que arrastra la firma desde principios de año.

Aviones en tierra y crisis de flota

El conflicto salarial no es un hecho aislado. Actualmente, Flybondi enfrenta serias dificultades para mantener su esquema de vuelos debido a que cuenta con cerca de 8 aeronaves fuera de servicio. Esta reducción de la flota operativa se debe a las trabas en las renegociaciones de contratos de leasing bajo la modalidad ACMI, lo que ha desplomado los niveles de puntualidad de la empresa por debajo del 60%.

La falta de aviones operativos ha provocado una ola de cancelaciones y reprogramaciones que afecta a miles de pasajeros diariamente. A esto se suma el reciente lanzamiento de un plan de retiros voluntarios, una medida que la empresa tomó para intentar "optimizar la operación" pero que generó un clima de fuerte incertidumbre y malestar entre el personal de rampa, pilotos y tripulantes de cabina.

Amenaza de paro y medidas de fuerza

La Asociación de Trabajadores Aeronáuticos de Flybondi (ATAF) se declaró en estado de alerta y movilización permanente. Según fuentes gremiales, si el depósito de los sueldos de marzo no se hace efectivo de manera inmediata, se iniciará una retención de tareas en las bases operativas de Aeroparque y Ezeiza.

En caso de no obtener respuestas satisfactorias durante el fin de semana, el gremio advirtió que lanzará un paro total de actividades para el lunes 13 de abril. Esta medida de fuerza impactaría de lleno en la conectividad de cabotaje, dejando a miles de usuarios sin la posibilidad de viajar y profundizando la crisis de imagen que atraviesa la primera low cost de Argentina.

Incertidumbre en los pasajeros

La situación genera una gran preocupación entre los usuarios, quienes ante la noticia del impago de sueldos y la posibilidad de paro, han comenzado a volcar sus reclamos en las redes sociales. La falta de una fecha cierta de pago y el debilitamiento de la flota sugieren que la compañía se encuentra en un proceso de reestructuración forzada que pone en duda su capacidad para cumplir con el calendario de vuelos de la temporada.