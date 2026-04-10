Javier Milei viral: el error de ortografía en Instagram que no perdonaron las redes

El presidente Javier Milei protagonizó un nuevo episodio viral en el ecosistema digital, aunque esta vez el motivo fue estrictamente gramatical. A través de su cuenta oficial de Instagram, el mandatario compartió una imagen para celebrar el avance de su plan de recorte del gasto público, pero un error de ortografía en el texto central de la publicación desató una ola de reacciones y capturas de pantalla.

La placa en cuestión buscaba resaltar la velocidad de los despidos en el Estado con la siguiente frase: "Desde que asumió, Milei hechó un ñoqui cada 18 minutos". El uso incorrecto de la letra "h" en el verbo echar —que en su forma conjugada se escribe sin ella— fue detectado de inmediato por los seguidores y críticos, quienes no tardaron en convertir la falla en tendencia en plataformas como X (ex Twitter).

El debate entre el dato y la falta de ortografía

A pesar de que el posteo incluía un dato económico fuerte (un ahorro estimado de 2.500 millones de dólares para las arcas públicas), el foco de la discusión se desplazó rápidamente hacia la calidad de la comunicación presidencial. El término "hechó", una palabra inexistente en el diccionario para este contexto, opacó el mensaje político que el Gobierno intentaba instalar.

En el mundo del SEO y las redes sociales, este tipo de deslices suelen generar picos de tráfico orgánico. Las búsquedas relacionadas con "Milei error" o "Milei Instagram" crecieron exponencialmente tras la publicación, demostrando que, para el algoritmo de Google, las fallas de figuras de alto perfil son contenido de alto interés público.

Repercusiones en la comunicación digital

Especialistas en comunicación institucional señalan que, si bien puede parecer un detalle menor, este tipo de errores en las cuentas oficiales de un Presidente pueden afectar la percepción de profesionalismo en la emisión de mensajes estatales. No obstante, el estilo de Javier Milei se caracteriza por una gestión directa y personal de sus redes, lo que a menudo prioriza la inmediatez sobre el rigor de la corrección editorial.

Hasta el momento, la placa no ha sido reemplazada en su perfil, y la sección de comentarios del posteo original se ha llenado de correcciones ortográficas, memes y debates sobre la importancia de la educación en la función pública, confirmando que en la era digital, la forma es tan relevante como el contenido.