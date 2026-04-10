Ramón Lanús y Jorge Brito inauguraron la nueva sede del Banco Macro en San Isidro

El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, y el presidente del Banco Macro, Jorge Brito, se reunieron este viernes en el marco de la inauguración de la nueva sucursal bancaria en el municipio. El encuentro fue la oportunidad ideal para que el jefe comunal hiciera un balance sobre las medidas de desregulación y modernización administrativa que impulsa su gestión.

Durante la ceremonia de apertura, de la que participaron autoridades locales y referentes del sector financiero, Lanús resaltó el impacto positivo que tuvieron las políticas de incentivo a la inversión privada desde que asumió al frente del municipio.

Más comercio y menos burocracia

Uno de los puntos centrales que el intendente compartió con Brito fue el éxito del nuevo sistema de habilitaciones. Al respecto, Lanús señaló: “Desde que eliminamos la tasa de habilitación y digitalizamos por completo el trámite, ya son más de 600 los comercios que abrieron sus puertas en San Isidro, generando servicios y empleo para nuestra comunidad”. La apuesta por la digitalización del Estado local se ha convertido en uno de los pilares de su gestión, posicionando al distrito como un polo amigable para los inversores.

El respaldo de Banco Macro

Por su parte, Jorge Brito valoró la apuesta del banco por continuar expandiendo su presencia física en el conurbano bonaerense, a pesar del avance de los servicios digitales. La nueva sucursal, ubicada estratégicamente en el distrito, busca fortalecer la asistencia financiera tanto para particulares como para las pequeñas y medianas empresas de la zona.

La inauguración marca un hito en la relación entre el gobierno municipal y las entidades financieras, reflejando un clima de cooperación orientado a potenciar el crecimiento económico regional. Para el Banco Macro, San Isidro representa un mercado clave para la captación de nuevos clientes y el financiamiento de proyectos comerciales.

Hacia un municipio digital

La reunión entre Lanús y Brito no solo sirvió para la inauguración, sino que fue interpretada por analistas locales como un gesto de confianza hacia el modelo de gestión municipal. La eliminación de la tasa de habilitación, medida que inicialmente generó incertidumbre por la posible baja en la recaudación, parece estar dando sus frutos a través del aumento en la base de contribuyentes comerciales.

Con la mira puesta en el resto del año, el municipio de San Isidro continúa avanzando en su plan de modernización, buscando que el ejemplo de los 600 comercios se replique en otros sectores de la economía local, consolidando al distrito como una de las plazas más dinámicas de la zona norte bonaerense.