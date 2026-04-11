Nafta por las nubes: subió 400 % con Milei y explotan las conversiones a GNC

Desde que asumió el Gobierno de Javier Milei, los combustibles fósiles aumentaron 400 % en lo surtidores, por lo que llenar un tanque estándar (55-60 litros) hay que desembolsar unos $ 118.000 en nafteros y más de $ 133.000 en diésel. Con estos guarismos, no es extrañar que la conversión a Gas Natural Comprimido (GNC) haya aumentado en marzo un 40 % con relación a febrero y el 70% respecto del mismo mes del año pasado.

Argentina líder en aumentos de combustible

Nuestro país está entre los que sufrieron mayores aumentos en las naftas en la región, sólo superada por Perú, Guatemala y Panamá en el marco del conflicto en Medio Oriente.

Pasar a GNC

Según datos del ENARGAS citados por Noticias Argentinas, el promedio de conversiones se acercó el mes pasado a las 300 por provincia y sólo en la de Buenos Aires hubo 3.795 conversiones a GNC en marzo.

Diferencia del 60 %

Los cálculos que se sacan dan cuenta de que se ahorra un 60 %, ya que si se cargan 10 litros de combustible a un auto representan $ 22.000, mientras un tanque de GNC de 40 litros, equivalente a 10 litros de nafta, se ubica en $ 9.000.

Tan 2001

Así las cosas, se acerca un nuevo boom del GNC, siendo que el récord fue tras la crisis del 2001, impulsado por el incremento del precio de la nafta post devaluación.

El valor final del GNC se encuentra entre 35 y 40 % debajo de la nafta en AMBA, y se amplía al 50 % en el interior.

La nafta cotiza $ 2.000 y el GNC a $ 600 el metro cúbico, llegando a esta brecha porque los aumentos fueron, respectivamente, del 25 % contra 10/15% por ciento.

Actualmente, el gas de boca de pozo que compran las estaciones cotiza en torno del 10 % del precio del surtidor de la súper de YPF en la Ciudad de Buenos Aires y a ese valor se le suma el costo de la distribución, la electricidad que se usa para comprimir el gas y los gastos de la estación como salarios.

La instalación de los equipos de gas ronda $ 1,5 millones, con facilidades de pago que incluyen planes de 12 y 24 cuotas, además de financiación bancaria.

Vehículos de trabajo

En un uso intenso como el de transporte de aplicación, taxis, remises, ese costo se puede amortizar en pocos meses y a un particular que recorra 10 mi kilómetros al año, le llevaría poco más de un año.

Un caso emblemático analizado por especialistas es el de los conductores de aplicaciones de viaje.

De acuerdo al relevamiento de NA, un chofer con alta rotación puede lograr un ahorro diario de $ 30.000, lo que representa una ganancia indirecta de $ 900.000 mensuales.

¿En cuánto tiempo se amortiza?

Los equipos más utilizados, señalan los especialistas, son los de “quinta generación”, compuestos de un cilindro de 40, 58 o 65 litros, con valores que “van desde $ 1.100.000 a $ 1.350.000”.

Así las cosas, aseguran que el retorno de la inversión se completa en apenas un mes y medio de trabajo.

Estos equipos, añaden, “arrancan a combustible y trabajan a temperatura”, por lo que el cambio a GNC es automático.

En su caso, también se incluye la válvula de carga externa para que los clientes cuenten con la posibilidad de cargar gas por la parte posterior del vehículo.

El caso de los transportes pesados

El GNC se consolidó en 2025-2026 como una alternativa estratégica y económica frente al gasoil en el transporte de carga y pasajeros en Argentina, impulsado por la disponibilidad de gas nacional y un ahorro operativo significativo.

El sistema cuenta con corredores estratégicos (NOA, Centro, Patagonia) y más de 500 estaciones habilitadas.

Se incorporaron colectivos a GNC en el transporte público del AMBA y Pilar, buscando modernizar la flota y reducir el impacto ambiental.

El GNC se utiliza para camiones de gran porte, logrando ahorros operativos notables en largas distancias.

Existen corredores viales clave (Rutas 3, 5, 33, 225 y otras) que conectan el norte, centro y la zona de Vaca Muerta, facilitando el abastecimiento de largas distancias.

Vaca Muerta se consolida como el motor del suministro de gas en Argentina, cubriendo la creciente demanda de GNC y permitiendo hitos como la primera fractura hidráulica abastecida con GNC propio por YPF en 2025.